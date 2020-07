El PP creu que Sánchez es renta les mans i no atén els rebrots

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez d'estar "desaparegut", "mut" i de "rentar-se les mans" davant els rebrots del coronavirus que s'estan produint en les diferents autonomies, i li ha urgit a atendre el pla jurídic que el líder del seu partit, Pablo Casado, presentarà aquesta mateixa setmana al Congrés dels Diputats.









En una entrevista a Canal Sud, Montesinos ha afirmat que la "improvisació de Govern" en la crisi del Covid-19 està passant "factura". "Tenim el pitjor Executiu en les circumstàncies més complexes", ha manifestat.





Així, ha recalcat que hi ha "moltíssims espanyols" que s'estan preguntat per què el Govern d'Espanya "no està coordinant, supervisant i treballant colze a colze amb les comunitats autònomes". Al seu entendre, l'executiu està "mut, desaparegut i no ha presentat un pla per donar certesa en matèria turística".





"La improvisació, les batzegades, tenen un cost altíssim i estem comprovant avui que aquest Govern no està a l'altura de les circumstàncies i que no agafa més la mà estesa de PP, de Pablo Casado, que porta mesos plantejant un pla jurídic davant els rebrots i un pla de xoc econòmic, que incloïa també una bateria de mesures en matèria turística ", ha emfatitzat.





CASAT DURÀ A CONGRÉS UN PLA JURÍDIC

En aquest punt, ha avançat que aquesta setmana el PP registrarà a les Corts Generals un "pla B jurídic amb mesures concretes per actuar contra els rebrots", amb la finalitat que "totes les comunitats autònomes sàpiguen el que han de fer i no tornar a l'estat d'alarma ".





Segons ha afegit, es tracta que es pugui confinar part de la població i si cal "hi hagi un comandament únic sanitari" amb la finalitat de "coordinar-se" i "treballar colze a colze amb les comunitats autònomes".





De la mateixa manera, ha criticat que el Govern d'Espanya es "renti les mans davant la immigració" i ha assenyalat que el president de Múrcia, Fernando López Miras, ha denunciat que l'Executiu central "no assumeixi les seves competències" en aquesta matèria.





PREGUNTA PER QUÈ ELS MINISTRES "aplaudien" A SÁNCHEZ

Montesinos ha dit que "molts espanyols", al veure les imatges dels ministres la setmana passada "aplaudint el president Pedro Sánchez" --després conèixer-se les ajudes europees--, s'estan preguntant "per què aplaudeixen i somriuen tant" quan les circumstàncies són "molt complexes".





En aquest punt, ha dit que el PP seguirà "estenent la mà" a Govern i exercint una oposició "ferma, responsable i plantejant solucions" al Parlament, així com "denunciant el que fa malament". "Si el Govern diu, aquí hi ha el PP per buscar solucions per al conjunt dels espanyols", ha emfatitzat.





Montesinos ha preguntat qui coneix el pla de Govern davant els rebrots i ha afirmat que "no es pot rentar les mans". I ha subratllat que no es pot dir que el PP "crispa" per denunciar que l'executiu no faci "absolutament res" davant el que està succeint.





"Emplacem l'Executiu formalment a que escolti el president Casado, al fet que escolti el nostre pla B jurídic i el nostre pla de xoc econòmic, que inclou una bateria de mesures econòmiques relacionades amb el sector del turisme perquè no podem donar la temporada per perduda", ha ressaltat.





Així mateix, el vicesecretari de Comunicació del PP ha criticat que l'executiu busqui salvar de la quarantena britànica a Balears o Canàries i no a altres comunitats com Andalusia, que també reben molts turistes britànics.





Al seu entendre, no es pot buscar solucions "per a unes parts d'Espanya i no per a altres". "Per què Canàries sí, però per què Andalusia no?", S'ha preguntat Montesinos, que és diputat del PP per Màlaga.





CASAT PRESIDEIX LA COMISSIÓ SEGUIMENT COVID DEL PP

Precisament aquest dilluns el president de el Partit Popular presideix la reunió de la Comissió de Seguiment del Covid-19 creada per la formació, una trobada que tindrà lloc a les 12:00 hores a la seu nacional.





A la reunió també hi participaran, entre altres, els vicesecretaris Elvira Rodríguez, Cuca Gamarra i Jaime de Olano; les ex ministres de Sanitat, Ana Pastor i Dolors Montserrat; i els ex secretaris d'Estat, Isabel Borrego i Mario Garcés, segons ha informat el PP.