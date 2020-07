L'hepatitis C podria erradicar-se a Espanya sis o set anys abans de l'objectiu fixat per l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'ha fixat l'horitzó 2030 a nivell mundial com a data per eliminar l'hepatitis C, si bé a Espanya s'aconseguirà sis o set anys abans, entre el 2023 i 2024, gràcies als tractaments amb els que s'explica i, així a més, es millora la recerca activa de pacients tant en col·lectius vulnerables com en població general.









Així ho ha assegurat el cap de grup del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) a l'Hospital Universitari La Pau de Madrid i líder de l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis Víriques a Espanya, Javier García-Samaniego.





Les hepatitis víriques (VHA, VHB, VHC, VHD i VHE) consisteixen en una inflamació de fetge causada per una infecció vírica. En el cas de les hepatitis A i E, la principal via de transmissió és la fecal-oral, sobretot en països amb falta d'higiene i aigües contaminades.





"L'hepatitis A es transmet de persona a persona fonamentalment per la inadequada higiene de mans o la ingesta d'aliments contaminats. A Espanya la prevalença és actualment baixa, però en els anys 60, per exemple, era una malaltia freqüent perquè la majoria dels nens passaven la infecció de forma asimptomàtica i amb gran capacitat de contagi a través de les mans ", ha explicat García-Samaniego.





La majoria dels casos d'hepatitis E a Espanya són derivats de zoonosi i estan relacionats amb la cabana porcina principalment. La infecció es transmet als humans per menjar carn contaminada mal cuinada i pot derivar en una hepatitis aguda.





Així mateix, el VHB es transmet per contacte amb la sang o els fluids corporals de persones infectades, i les seves principals vies de contagi a tot el món són perinatal (de la mare a fill durant el part), entre nens, per injeccions i transfusions o per pràctiques sexuals sense protecció. Per la seva banda, l'hepatitis C és de 'transmissió parenteral', el que significa que les persones s'infecten per contacte directe amb sang infectada.





A Espanya, dels diferents tipus d'hepatitis víriques que existeixen es compta amb vacuna per a l'hepatitis B, endèmic a la conca mediterrània, que s'administra a tota la població en nadons des de 1996, i per l'A, inclosa a Catalunya, Ceuta i Melilla i recomanada en la resta de les comunitats autònomes a grups de risc.





Pel que fa a la prevalença de la infecció per VHB, l'OMS considerava Espanya com un país de prevalença intermèdia (2-8%), d'acord amb la resta de països mediterranis. No obstant això, els últims estudis publicats indiquen que ha disminuït considerablement, i en l'actualitat s'inclou entre els països de baixa prevalença (entre el 0,27% i 1,69%).





"En el cas de l'hepatitis C no es compta encara amb vacuna al tractar-se d'un virus molt esquiu, si bé els fàrmacs amb què comptem ens aporten una taxa de curació extraordinària, de pràcticament el cent per cent, i hi ha un accés real a ells de tota la població espanyola. el 2015, data de l'aprovació del PEAHC, es va establir una priorització dels tractaments per als pacients amb fibrosi hepàtica moderada-avançada, però des 2017 l'accés és universal. Qui es diagnostica d'hepatitis C es tracta amb aquests fàrmacs i es cura ", ha dit l'expert.





Segons les dades de seroprevalença d'una enquesta de el Ministeri de Sanitat, publicada en 2019, la prevalença d'anticossos de la VHC és del 0,85 per cent i la prevalença d'infecció activa és encara menor gràcies als tractaments, d'un 0,22 .





En aquest sentit, el doctor ha comentat que l'eliminació definitiva de la malaltia descansa en dues potes: la identificació dels col·lectius vulnerables i el cribratge poblacional en edats entre 40 i 70 anys, pel que veu "absolutament fonamental" realitzar un seguiment a els grups més vulnerables per aconseguir l'eliminació de l'hepatitis C; i el cribratge poblacional eficaç perquè 4 de cada 5 casos es donen en majors de 50 anys.





A més, postil·la, per a l'hepatitis E no existeix actualment un tractament eficaç ni una vacuna. "La Xina ha desenvolupat una però no té l'autorització de l'OMS i actualment tan sols la ribavirina ha demostrat reduir la càrrega viral en infeccions cròniques en pacients inmunosuprimits, de manera que és el fàrmac més utilitzat", ha postil·lat l'investigador del CIBEREHD.





REDUCCIÓ DEL 71,6% DE L'HEPATITIS B GRÀCIES A LA VACUNA

Pel que fa a l'evolució de les hepatitis B i A a Espanya, la investigadora principal grup del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) a la Universitat de Barcelona i investigadora en vacunes, Ángela Domínguez, ha apuntat com a clau la introducció de les vacunes per frenar el seu impacte.





"La introducció de la vacuna contra l'hepatitis B en els calendaris sistemàtics ha aconseguit reduir de manera important la incidència de la malaltia. Tot i que només vam declarar casos de malaltia aguda, podem veure la reducció d'un 71,6 per cent, passant d'una taxa de 2,96 per 100.000 habitants l'any 1997 a 0,84 el 2018 ", ha emfatitzat.





En el cas de la vacuna antihepatitis A, disponible des de 1995, a Espanya està recomanada per a grups de risc com a homes que tenen sexe amb homes, consumidors de drogues, persones amb hepatopaties cròniques, trasplantats, personal sanitari que treballa en entorns de risc, viatgers a zones endèmiques i persones que segueixen un procés d'adopció internacional en aquests països.





"Les dades mostren que a Espanya hem passat d'una incidència del 4,61 per 100.000 habitants l'any 1997 a 3,67 el 2018, fet que suposa una disminució del 20 per cent", ha argumentat Domínguez, per destacar la necessitat de reforçar la vacunació en grups de risc sigui quina sigui l'estratègia de vacunació adoptada (universal o de col·lectius de risc exclusivament).





D'altra banda, existeix actualment acord entre els experts que l'eliminació de l'hepatitis B és possible gràcies a la vacunació, si bé aquest objectiu requereix elevades cobertures de vacunació durant moltes generacions (afortunadament les cobertures són molt elevades a Espanya, d'un 98 , 2% l'any 2018). Segons explica la investigadora del CIBERESP, les vacunes són "altament efectives i l'estratègia és adequada" per poder eliminar la transmissió de virus de la B en persones immunocompetents.





Tant García-Samaniego com Domínguez han assenyalat que cal seguir administrant la vacuna de l'hepatitis B sistemàticament a tots els infants en el primer any de vida i a tots els grups de risc que no estiguin immunitzats tinguin l'edat que tinguin.





Així mateix, s'han de vacunar persones que per la seva professió tinguin risc d'infectar-se (sanitaris, bombers, forenses, personal de neteja, treballadors de presons, persones que practiquen tècniques invasives com acupuntura, pírcings, tatuatges, treballadors del sexe) i persones amb pràctiques sexuals de risc, usuaris de drogues parenterals i viatgers internacionals.





Finalment, han comentat que les persones que viatgen a l'estranger, sobretot a països de risc, haurien de vacunar sempre contra l'hepatitis A i B, i així li ho indicaran en els centres de vacunació internacional.





L'hepatitis A es distribueix per tot el món, però és més habitual allà on les condicions sanitàries són deficients i la seguretat de l'aigua de beguda no està ben controlada. L'hepatitis B també es distribueix per tot el món, però amb diferents nivells de risc. En algunes zones d'Amèrica de Nord, al nord i l'oest d'Europa, el Con Sud d'Amèrica de Sud, Austràlia i Nova Zelanda, la prevalença de la infecció crònica és relativament baixa.