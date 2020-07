El Constitucional rebutja suspendre el compliment de la condemna de Forcadell

El Ple de l'Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat rebutjar la petició de l'expresidenta de Parlament de Catalunya Carme Forcadell de suspendre l'execució de condemna a 11 anys i mig de presó pel delicte de sedició imposada pel Tribunal Suprem pel procés independentista mentre es resol el fons de l'assumpte.





Així ho va sol·licitar la defensa de Forcadell en el recurs d'empara presentat contra la sentència dictada el 14 d'octubre de 2019 per la Sala Penal de l'alt tribunal i contra la interlocutòria de el passat 29 de gener pel qual la Sala va desestimar tots els incidents de nul·litat presentats pels condemnats pel 'Procés'.





El tribunal de garanties considera que els arguments exposats per la defensa de l'expresidenta de Parlament no són suficients per provar de mantenir l'execució de la sentència suposaria un dany irreparable per a aquesta. Per això, no accepta la petició de la suspensió cautelar de la condemna.





Segons explica el ple en un acte, de què ha estat ponent el magistrat Antonio Narváez, acceptar la suspensió de la sentència de l'Suprem "equivaldria a posar en qüestió la pròpia condemna" i per a això caldria fer una valoració de la vulneració de drets exposats en el recurs que implicaria entrar ja en el fons de l'assumpte.





Recusació dels magistrats



El Tribunal Constitucional ja va rebutjar el passat mes de juny deixar en suspens el compliment de les condemnes de la resta de líders independentistes condemnats pel Suprem pel 'Procés', tal com van sol·licitar els seus defenses, però la petició d'Forcadell es va paralitzar fins que es resolgués la recusació que va presentar contra els magistrats de l'tribunal de garanties.





Un cop resolta aquesta recusació, el Ple ha mantingut la posició adoptada anteriorment.

Així, en l'acte que s'ha donat a conèixer aquest dilluns, el TC explica que l'adopció d'aquesta mesura "suposaria una pertorbació greu d'un interès protegit constitucionalment, com és el de la garantia de l'efectivitat de l'actuació dels poders públics , en aquest cas de l'Poder Judicial ".





















A més, recorda que la condemna de presó va ser imposada per lacomisión d'un delicte que afecta l'ordre públic, el de sedició, i que ostentava un alt càrrec públic, el de presidenta de Parlament de Catalunya. Afegeix que els fets pels quals va ser condemnada "van tenir lloc en un context d'inobservança manifesta de l'ordre jurídic i institucional, i amb una indubtable transcendència social que no exigeix un major desenvolupament argumental".





L'acte, que repassa la doctrina de l'Tribunal Constitucional sobre la suspensió de condemna, incideix que l'avaluació de la "gravetat de la pertorbació que per a l'interès general té la suspensió de l'execució d'una pena" constitueix un "judici complex" de la "gravetat i naturalesa dels fets jutjats i el bé jurídic protegit, la seva transcendència social, la durada de la pena imposada i el temps que resti de compliment de la mateixa, el risc d'eludir l'acció de la Justícia i la possible desprotecció de les víctimes ".





"FRONTERA" PER DISTINGIR PENES



Així, sobre la gravetat de la pena, el tribunal recorda que el legislador va establir una "frontera" de cinc anys de presó per diferenciar les penes greus i les menys greus i que, llevat d'excepcions que demostren que aquest límit no és sempre una "barrera infranquejable ", en el cas de Forcadell és" superior a l'doble de el límit de gravetat establert per la doctrina "constitucional.





L'acte també fa esment a l'al·legació exposada per la defensa de Forcadell sobre les conseqüències que podria tenir mantenir el compliment de la condemna a la presó a causa de la pandèmia de l'coronavirus. El tribunal assegura que és conscient de la gravetat de la crisi sanitària però indica que "és notori que el perjudici a què fa referència la demandant no està connectat a lasresoluciones objecte d'impugnació en la demanda principal".





En aquest sentit, subratlla que la "compatibilitat entre el compliment de la pena i la salut de qui roman internat" correspon valorar-la a les "autoritats penitenciàries, sota el control de l'òrgan judicial competent, que no és aquest tribunal".





Forcadell, a l'igual que la resta de condemnats a penes de presó pel procés independentista gaudeix d'al tercer grau concedit per la Generalitat de Catalunya. Això no obstant, la de el TC és la segona resposta judicial negativa que rep Forcadell en menys d'una setmana, després que dijous passat el Tribunal Suprem tombés la concessió de el règim de semillibertat en aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari.