Catalunyapress T'INFORMA

Hem fet de dia amb una roda de premsa del President, Quim Torra, a les 9 del matí. No s'ha anat amb embuts i ha demanat "responsabilitat individual" en la lluita contra la Covid-19. Si les coses no canvien en 10 dies s'enduriran les mesures sanitàries.









I no és per menys perquè les dades de les últimes 24 hores a Catalunya no són per llançar coets. 724 casos nous i tres morts més per coronavirus. La part bona del dia ens l'han donat els científics jueus i americans que creen que un medicament contra el colesterol convertirà a la Covid-19 en un refredat . Es diu fenofibrato.

A més, hem sabut que una diputada de JuntsxCat al Parlament ha donat positiu, el que ha obligat a que totes les activitats tornin a fer-se de manera telemàtica.









Quan pintin més que bastos el Govern de Pedro Sánchez estudiarà si ha de "reforçar" la resposta de la Generalitat al coronavirus I ja sabem que les coses de Palau .. van a poc a poc.









L'economia ens porta males notícies i per això potser el 44% dels empresaris espanyols es mostra cada vegada més pessimista i preveu una caiguda dels seus ingressos, segons Grant Thonton. Però encara hi ha més, perquè 150.000 treballadors en ERTO segueixen sense cobrar la prestació i no ho diu qualsevol sinó el Consell General de Col·legis de Gestors Administratius, que d'això alguna cosa entenen. Així que Ministra de Treball posin-se les piles i acceleri el cobrament per a totes aquestes famílies, que ja va tard, molt tard. Supertard.









I com ens governaran si un dels partits de govern de coalició sempre camina a mata-degolla ?. Això és un tots contra tots en Podem i Pablo Iglesias a la seva i us ho hem explicat amb pèls i senyals. Gairebé com un guió de Joc de Trons, però con si fos Tia i companyia dels nostres estimats Mortadelo i Filemó que ens agraden molt.













Mentrestant, la nostra justícia ens dóna molt material informatiu. El que va dir el ministre de Justícia no ha arribat a les seves oides i per això han fet una rebel·lió silenciosa: els jutges se'n van de vacances a l'agost i a més s'ha sabut aquest dilluns que el jutge ha cridat a declarar a Corinna Larsen i Juan Villalonga pels enregistraments sobre Joan Carles I









Mentre el Constitucional ha rebutjat suspendre el compliment de la condemna de Forcadell .









Per això potser en lloc d'anar als tribunals el president de Parlament i el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Torrent i Maragall han denunciat el cas de "espionatge polític" a l'ONU, al Consell d'Europa j a Amnistia . Com us quedeu ?. Doncs això. This is Catalonia.









A Barcelona ho tenen clar i el que toca ara és sancionar. Collboni ha advertit a bars i discoteques: "Després de la fase d'informació vindrà la fase de sanció"









Si canviem de secció us recomanem llegir a la secció d'esports que Tebas es responsabilitza el viatge del Fuenlabrada, però es nega a dimitir









Encara que també t'hem explicat que els jugadors del Barça tornen a l'activitat després d'uns dies de vacances per preparar la recta final de la temporada i esprémer les seves opcions de guanyar la Champions League.









I com a curiositat tens el vídeo d'Alain Roche, un pianista suís, que va tocar a la ciutat francesa de Nantes el que segurament ha estat el seu concert més atípic, ja que va interpretar un repertori mentre estava penjat d'una grua a 40 metres d'alzada.





Tristament també us hem tornat a portar les malifetes de el grup Boko Haram que segons l'ONU fa ús d'uns 200 nens com atacants suïcides

















