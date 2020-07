Una diputada de JuntsxCat dona positiu i el Parlament es tanca

La diputada a Parlament de Catalunya Elena Fort, de JuntsxCat, ha donat positiu en les proves del coronavirus. Això ha obligat a tancar de nou el Parlament, per la qual cosa l'activitat de la cambra catalana torna a ser telemàtica.









La diputada va comunicar als seus companys de grup parlamentari que havia donat positiu, de manera que immediatament es van posar en marxa els protocols per reduir el risc de contagis a la seu parlamentària. Fonts de la institució han assegurat que la diputada només va anar fa uns dies a l'edifici per recollir un portàtil, malgrat la qual cosa s'ha optat per posar fi a tot activitat presencial i recuperar les activitats de forma telemàtica.





Totes les comissions i reunions que els membres de la cambra tenien previst dur a terme a la seu parlamentària es faran de forma telemàtica. A més, els que hagin pogut estar en contacte amb la diputada han reduït al màxim la seva activitat i se sotmetran a les proves pertinents





Els membres de Parlament ja van treballar de manera telemàtica durant l'estat d'alarma, però en les últimes setmanes havien anat recuperant a poc a poc l'activitat, tot i que amb un baix nivell en l'activitat presencial dels diputats.