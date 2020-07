BNEW mostrarà els reptes, oportunitats i amenaces que ens portarà la nova economia

Barcelona New Economy Week, organitzat per el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i que tindrà lloc del 6 al 9 d'octubre a Barcelona, ja té obertes les inscripcions a BDigital que podran realitzar-se de forma gratuïta fins el 31 de juliol al següent enllaç: www.bnewbarcelona.com.









BNEW ja té definit el seu programa de coneixement que posarà el seu focus d'interès en els reptes, oportunitats i amenaces que ens portarà la nova economia amb les seves noves maneres de produir, distribuir, comercialitzar i relacionar-nos. Durant 4 dies de durada el programa de coneixement de BNEW, sota el denominador comú de la nova economia, connectarà entre sí 5 grans sectors d'activitat com són la Logística, l'Immobiliari, la Indústria Digital, el eCommerce i les Zones Econòmiques.





BNEW presenta una proposta basada en podis de coneixement que permetran a tots els participants desenvolupar-se, ampliar coneixements, resoldre dubtes, anticipar-se al futur i retroalimentar-se de les opinions d'altres experts en un format sense precedents, àgil i innovador. Aquests podis de coneixement estaran formats per Inspirational Talks, debats, panells i entrevistes en profunditat amb professionals singulars. Els Inspirational Talks, per la seva part seran comuns per als 5 sectors i estaran dirigits a directius i quadres de comandament d'empreses per a aconseguir el màxim rendiment, tant personal com d'eficàcia i eficiència dels seus equips.





DEBATS I ENTREVISTES

Cada sector d'activitat present en BNEW disposarà d'un programa de debats i panells propi que comptarà amb la participació de destacats professionals. En total seran més de 300 speakers de primer nivell repartits en 120 sessions. En el cas de BNEW Logistics tindran lloc debats al voltant de la necessitat de promoure aliances públic-privades per al desenvolupament del sector de la logística, el creixent problema de la ciberseguretat en un món cada vegada més digitalitzat i globalitzat que pot arribar a paralitzar el comerç mundial, o el gran repte de la igualtat en un sector on encara s'observen molt poques dones en els llocs directius de les empreses.

Pel que fa al BNEW Real Estate, els debats se centraran al voltant de les noves necessitats que planteja el nou urbanisme, la falta d'habitatge assequible malgrat l'abundància de sòl i diners, el futur del maó en 2021 a Europa, les mesures del govern i el futur del sector hoteler i la restauració de l'immobiliari després de l'estat d'alarma.





Per la seva banda, el BNEW eCommerce posarà el focus d'atenció en el canvi generacional i la seva influència en el consum, la necessitat d'avançar cap a cadenes de subministrament circulars, collaboratives i sostenibles o la hibridació del retail i els marketplaces.





Un altre dels programes destacats serà el del BNEW Digital Industry que tractarà temes sobre fabricació 3D, la innovació en edge computing per a accelerar internet, Intelligència Artificial i Robòtica, Big Data i IoT o la Connectivitat global després de la pandèmia. La Ciberseguretat en l'avanç de la fabricació intelligent i en la nova economia, la situació de la Indústria 4.0 a Llatinoamèrica en l'era post Covid-19, la transformació digital de la indústria en la nova economia, la deslocalització industrial després de la pandèmia, la importància de la creativitat en la nova economia o la indústria verda i l'impacte de la indústria 4.0 en els ODS, seran uns altres dels temes que es tractaran.





Finalment, el BNEW Economic Zones analitzarà el paper de les zones econòmiques en la nova regionalització econòmica, la flexibilització dels processos duaners, el desafiament de la seguretat per a la nova normalitat o el talent per a mantenir i generar noves ocupacions en les zones econòmiques.





OPORTUNITATS

Un dels punts forts de BNEW serà el seu avançat programa de networking que assegura a tots els assistents un gran nombre de contactes i oportunitats de negocis. L'exclusiva plataforma tecnològica de BNEW creuarà totes les dades dels més de 10.000 assistents de tot el món, que espera congregar l'esdeveniment, per a posar en contacte de manera directa i concreta a l'oferta i a la demanda generant grans oportunitats de negoci. I ho farà connectant els 5 sectors que engloba l'esdeveniment connectant-los entre si: logística, immobiliari, eCommerce, indústria digital i zones econòmiques.









Finalment, Barcelona New Economy Week permetrà a tots els participants conèixer les últimes innovacions i tendències relacionades amb la nova economia. Tot, del 6 al 9 d'octubre a Barcelona.