Mor un jove ofegat al ser engolit per la canonada d'una font

Un jove de 16 anys ha mort ofegat a l'ésser succionat per una canonada d'una font ornamental a la ciutat madrilenya de Móstoles. El jove s'estava banyant a la font al costat d'altres amics quan ha passat el desgraciat accident.









Pel que sembla, el jove mort i els seus amics han accedit a una zona de maquinària de la font, que amb prou feines té uns 30 centímetres de profunditat. Aquesta zona, que és la que desplega els dolls ornamentals de la font, està protegida per una planxa metàl·lica d'uns metres.





Per entrar en aquesta zona calia passar per una espècie de túnel que estava en profunditat i una vegada a l'interior un dels tubs que regula el circuit ha succionat a l'adolescent, quedant submergit en l'aigua. Els amics han intentat rescatar però al no aconseguir-ho han cridat a l'112.





A la zona han acudit els bombers de l'Ajuntament de Móstoles que han trigat 50 minuts en alliberar el noi.





A continuació, els sanitaris del SUMMA han realitzat maniobres de reanimació avançada durant més de 30 minuts però ha estat impossible revertir la parada cardiorespiratòria per ofegament, de manera que només han pogut confirmar la seva mort.





Per la seva banda, un psicòleg del SUMMA ha hagut d'atendre a la mare per una forta crisi d'ansietat quan ha conegut la notícia de la mort del seu fill.