Galícia imposa restriccions als viatgers procedents de Catalunya

La Xunta de Galícia ha imposat a tots els viatgers procedents de Catalunya, o que hagin estat en aquesta comunitat autònoma en els 14 dies anteriors a la seva viatge, l'obligació d'avisar a les autoritats locals que han de viatjar a la comunitat autònoma. Aquestes restriccions s'imposen igualment als viatgers que arribin procedents d'Aragó, la Rioja, País Basc i Navarra, a més de 136 països d'Amèrica, Àsia i Europa.









El Diari Oficial de Galícia publica la relació de països afectats per l'ordre aprovada en el Consello de la Xunta de el passat dijous 23 de juliol que estableix l'obligatorietat d'informar sobre l'arribada a la comunitat des de territoris amb alta incidència de la covid-19.





Una llista composta, de moment, per 136 països i altres cinc comunitats autònomes. La Conselleria de Sanitat revisarà el llistat, com a mínim, cada 15 dies per a la seva actualització.





D'aquesta manera, els viatgers que hagin estat en algun d'aquests països al menys 14 dies abans de la seva arribada a Galícia han d'informar a la Conselleria de Sanidade a través d'Internet o al número de telèfon 881.002.001.





La mesura, imposada tant per a ciutadans residents a Galícia com per forans, afecta tots els països d'Àfrica i nacions amb importants relacions amb Galícia com Argentina, Mèxic o el Brasil, d'on cada estiu viatgen centenars de gallecs de l'exterior.





En concret, Sanitat fixa que hauran de fer la comunicació tots els viatgers que vagin a Galícia després d'estar dins el període de 14 dies anteriors a la seva arribada en territoris que tinguin una incidència epidemiològica 3,5 vegades superior a la de Galícia.





Tindran 24 hores per comunicar les seves dades personals, un telèfon de contacte i el motiu del seu viatge. Aquestes dades seran esborrats als 28 dies de la seva arribada a Galícia. La Xunta estableix que les tasques de control i inspecció recauen en les autoritats autonòmiques i municipals, tot i que no recull un règim sancionador.





A Amèrica, la mesura afecta: Argentina, Bahames, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Montserrat, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, Sant Vicent i Les Grenadines, St Martin, Surinam, Isles Tortugues, Estats Units, Illes Verges, Veneçuela, Haití, Jamaica i Nicaragua.





A Àsia: Bahrain, Bangla Desh, Índia, Iran, Iraq, Israel, Kazakhstan, Kuwait, Kyrguistán, Líban, Maldives, Oman, Palestina, Filipines, Qatar, Aràbia Saudita, Singapur, Emirats Àrabs, Uzbekistan, Afganistan, Bhutan, Brunei, Cambodja , Indonèsia, Laos, Mongòlia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Síria, Tailàndia i Vietnam.





A Europa: Albània, Andorra, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bielorússia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Kosovo, Luxemburg, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Macedònia de el Nord, Portugal, Romania, Rússia, Sèrbia, Suècia i Ucraïna.