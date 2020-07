Per combatre el desànim: assemblees ciutadanes

Fa més de sis mesos, el 21 de gener de 2020, el Govern d'Espanya va declarar l'Emergència Climàtica, recollint el que ja funcionava amb èxit en països com França o el Regne Unit: les assemblees ciutadanes. Un sistema per analitzar i debatre les polítiques sobre el Canvi Climàtic o els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva forma d'aplicar-los partint del compromís ciutadà. Una cosa que està cada vegada més present i que forma part de la nostra vida quotidiana.









La Covid-19 ha posat en relleu que ja no és suficient la declaració d'emergència climàtica i ambiental, ja que l'emergència s'ha convertit en global. Ja no és un consens de la comunitat científica; ara es necessita un consens de la comunitat ciutadana. Ja no és salvar el Món: ara és salvar la Humanitat. La Salut i el Medi Ambient s'han fusionat i la ciutadania ha de fer un pas molt ferm per evitar el desastre.





En els acords adoptats pel Govern es concretaven 5 mesures. Una era enviar a Parlament el projecte de Llei de Canvi Climàtic; entre les altres hi havia la senda per a la descarbonització a tot el país i finalment la creació d'una assemblea ciutadana del canvi climàtic, amb una menció específica al fet que en la mateixa estiguessin presents els joves.





Les assemblees ciutadanes es constitueixen com a espais oberts per debatre i desenvolupar l'aprenentatge de la democràcia oberta, que faci possible un poder efectiu de la societat civil. Són espais en què diferents actors socials desenvolupen un diàleg sobre els temes rellevants que afecten tota la societat, com fòrums oberts. El debat en el seu si generarà les conclusions sobre les polítiques socials, de salut, econòmiques, fiscals i mediambientals que la ciutadania vol impulsar, de manera que la Unió Europea està proposant que la nova societat que s'està reconstruint tingui més força i veu de la que fins ara tenia assignada.





Les assemblees ciutadanes han d'assolir les seves conclusions recolzant-se en les recomanacions fruit del debat, i amb un fort consens. Aconseguir l'acord global de la societat expectant, que observa amb tristesa i de vegades amb desesperació com l'enfrontament allunya als seus representants dels objectius per als quals van ser elegits: governar per i amb tota la gent.

Estem per tant en l'inici d'un procés constituent per donar més veu a la societat civil, potenciant la participació ciutadana. Fa molta falta l'intercanvi d'idees, debatre sense enfrontaments els temes més rellevants que hem d'abordar per sobre del xoc polític que ho impedeix: La Sanitat que volem, com estabilitzar el nostre model de pensions, com aconseguir una educació innovadora, com assolir un sistema fiscal redistributiu, com fer la transició energètica efectiva i apropar-nos de forma ordenada i integral als Objectius de Desenvolupament Sostenible ... i fer-ho amb contingut, fugint de la xerrameca sense compromís.

Les assemblees ciutadanes tenen a més un factor decisiu: potencien el Dret a Saber. La ciutadania en aquest procés reforça i referma la Transparència, el compromís amb l'ètica de la política i el seu compromís amb el futur. I aquest debat afegeix un dret de difícil exercici: el Dret a Entendre. El Dret a Entendre s'imposa perquè els discursos sense sentit han d'acabar.





És hora de donar una presència ferma a les reivindicacions permanents de la societat civil. El seu vot ha de servir perquè el seu treball es desenvolupi amb dignitat, el seu habitatge sigui un dret, la seva salut sigui efectiva, l'educació es desenvolupi sense obstacles i tinguem una societat menys desigual. I el treball en les assemblees ciutadanes ha de conduir a conclusions que puguem comprovar que es reflecteixen en polítiques per aplicar-les.





Són molts els països democràtics de la Unió Europea, inclosos els que ara s'anomenen "frugals", que estan convençuts que per al bon exercici de la democràcia -i com una garantia del seu funcionament- és essencial que el sistema polític, el funcionarial i l'econòmic es comuniquin d'una manera clara i molt entenedora. És la manera de poder entendre'ns en els mateixos termes en la vida diària i en la política. I ara que l'economia ens condiciona tant, està més que demostrat que una comunicació clara i eficaç estalvia molt de temps i diners.





No hem d'esperar més temps, i posar-nos mans a l'obra. Els ajuts de la Unió Europea han d'emprar-se en aquesta direcció, com ja he argumentat en ña meva recent intervenció a la Comissió de Reconstrucció de l'Assemblea de la Regió de Múrcia. Tenim l'oportunitat de fer una Regió amb esperit d'innovació, en la qual els col·lectius moltes vegades menysvalorats recuperin el seu valor i tinguin el protagonisme que la convulsió viscuda els ha atorgat i es valorin els seus sacrificis.





Si de veritat volem reconstruir, mirem molt a les PIMES i als al sector cooperatiu i associatiu. I no oblidar el sector públic i els seus treballadors, que també han de trobar formes de garantir el bon ús de les seves competències per a ser part de la solució i no part del problema. Cal desprendre de la miopia existent i trobar les peces essencials d'aquesta reconstrucció regional.





Un debat obert sobre la reconstrucció no pot tenir bon resultat si es realitza en un ambient on la influència dels grups sigui un fre sobre els eixos de la sostenibilitat econòmica, laboral social i mediambiental. I en el que alguns mitjans i grups d'interès pretenguin afeblir i condicionar qualsevol agenda de canvi. Davant d'aquests, la transparència i l'apoderament ciutadà són el millor antídot.





Una política de reconstrucció va presidir el debat polític de les pròximes dècades. Per tant, la societat civil s'ha d'enfortir i constituir-se en una gran aliança per aconseguir-ho. La societat civil ha d'impulsar fòrums oberts que assumeixin aquest debat i siguin capaços d'aportar solucions perquè els programes polítics es puguin nodrir de les propostes. Aquestes iniciatives de participació poden consolidar una democràcia molt afeblida.





Si som capaços d'escoltar a la ciutadania, podrem fer que sigui capaç de transformar la manera de viure el fet polític, i haurem situat en aquest epicentre de responsabilitat compartida el projecte de la reconstrucció. Cal més i millor política, i aquest plus precisa una atmosfera d'acollida, de complicitat, de molta més integració. És sortir amb la lliçó apresa de per què fracassen els països o les societats, perquè no han sabut integrar-se. És la col·laboració i la corresponsabilitat la que evitaran el fracàs.





El debat i els fòrums oberts han de conduir-nos a una gran aliança per la reconstrucció, en la qual la suma té aconseguir encaixar el puzle polític i deixar fora tot allò que ja és passat.