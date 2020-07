Els joves espanyols es preocupen més de la seva salut física que de la mental

Els joves espanyols sembla que estan més preocupats per l'aspecte físic que per preservar la seva salut mental. Així es desprèn de l' 'II Baròmetre Juvenil de Salut i Benestar', realitzat per Fad, a través del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, i la Fundació Mutua Madrileña.









L'estudi s'ha donat a conèixer amb motiu del llançament de '# EresÚnica / o', una iniciativa digital que busca reforçar l'autoestima dels joves i els anima a compartir les seves preocupacions. Aquesta es planteja arran de les conclusions del segon baròmetre Juvenil de Salut i Benestar, que Fundació Mutua Madrileña i Fad realitzen biennalment en una mostra de 1.200 joves espanyols de 15 a 29 anys.





La iniciativa utilitzarà les xarxes socials com a eix central de la seva estratègia de comunicació amb l'objectiu que els joves utilitzin aquests canals per valorar allò que els fa únics, tant físicament com psicològicament, i que se sentin orgullosos.





"Hem analitzat la realitat de la joventut espanyola i, amb la iniciativa 'Ets Únic / a', intentem, d'una manera lúdica, evitar que s'obsessionin, que donin massa importància a algunes coses o que es sentin sols i incompresos", ha dit el director general de la Fundació Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.





En aquest sentit, segons el nou baròmetre, és en la salut mental on la percepció dels joves és pitjor. De fet, gairebé la meitat dels i les joves espanyols (48,9%) considera que ha tingut algun problema d'aquesta índole durant l'any passat. Una declaració que empitjora en més de 20 punts la percepció de 2017, quan només el 28,4 per cent creia tenir o haver tingut un problema psicològic.





Aquesta pitjor percepció de la salut mental va relacionada amb un augment en la recerca d'ajuda professional. A més, tot i que quatre de cada 10 joves que declaren tenir algun problema de salut mental no ha sol·licitat ajuda de cap mena (39,2%), el 2017 eren 5 de cada 10 (50,6%) els que no ho feien.





Depressió (39%), ansietat (37,1%) i trastorns de la son (14,5%) són els principals trastorns declarats entre les persones que esmenten tenir algun problema. Així mateix, sis de cada deu reconeix, que s'automedica.





ESTAT FÍSIC ACCEPTABLE

Pel que fa a la salut física, prop de vuit de cada deu joves creu que el seu estat físic és acceptable, bo o molt bo i, majoritàriament, realitzen algun tipus d'activitat física, un 21,1 per cent diverses vegades a la setmana, un 16,6 per cent diverses vegades al mes i un 37,3 per cent de manera ocasional.





Així mateix, els joves diuen cuidar la seva alimentació, ja que el 42,4 per cent considera que porta una alimentació molt o bastant saludable. En relació amb l'estil de vida, gairebé es duplica el percentatge de joves que diuen portar un estil de vida molt saludable i més del 64 per cent assegura portar un estil molt o bastant saludable.





En ésser preguntats pel seu estat de salut en general, un 77,5 per cent de joves espanyols assegura tenir bona salut. Un percentatge alt, però gairebé 10 punts per sota de la registrada en el baròmetre de 2017.





"L'adolescència és el moment en què tots ens creiem únics. Pensem que els nostres afectes, pors o dubtes no els ha sentit ningú abans i això fa que els i les joves puguin tancar-se en si mateixos. Amb 'Ets Únic / a' pretenem animar-los que comparteixin les seves emocions i preocupacions", ha explicat la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.





A més de la dada sobre la percepció de la salut mental de joves espanyols, la iniciativa '# EresÚnica / o' es fonamenta en altres de les conclusions del baròmetre, com que cinc de cada 10 joves estan preocupats pel seu futur laboral o els seus estudis o que a un de cada quatre el preocupa bastant el que els altres pensen d'ells pel seu aspecte físic, i que sis de cada 10 s'automediquen.