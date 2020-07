La Generalitat prohibeix els botellons i els multarà amb fins a 15.000 euros

La Generalitat ha decidit prohibir la pràctica de botellons al carrer. I ha anunciat que imposarà sancions econòmiques molt dures per a totes aquelles persones que participin en aquest tipus de reunions. Aquestes sancions econòmiques aniran des dels 3.001 euros fins als 15.000 euros.









Així ho ha anunciat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, que ha assegurat que la decisió de la Generalitat està motivada per permetre a tots els ajuntaments que tinguin a la seva disposició les armes necessàries per impedir que se celebrin aquest tipus de reunions . I que, a més, puguin imposar les sancions oportunes a les persones que incompleixin aquesta nova normativa.





"Sabem que hi ha alguns municipis que ja tenen una normativa específica en aquest aspecte, però també que hi ha altres que no tenen una normativa. Amb aquesta decisió, el que es pretén és que tots els municipis tinguin a la seva disposició les eines necessàries que els permetin actuar i sancionar que no es produeixin aquestes reunions a la via pública", ha dit la consellera.





La reacció de la Generalitat es produeix després el tancament de tots els locals d'oci nocturn a Catalunya i de les queixes del sector afirmant que si no es podia accedir als locals, les persones farien concentracions al mig del carrer, com tots els riscos que això comportava .





TURISME SEGUR

Budó també s'ha referit a les decisions de diversos països de recomanar als seus ciutadans que no viatgin a Catalunya . "Catalunya és una destinació turística segura i treballem perquè les persones que ens visiten i els ciutadans de Catalunya estiguin el més segurs possible. En aquest estem compromesos i per això treballem i els hotels i la resta dels allotjaments compleixen amb totes les mesures sanitàries i de seguretat que s'han aconsellat", ha afirmat.





TEATRES I GIMNASOS

Pel que fa a la revisió de la decisió adoptada fa uns dies d'obligar al tancament de gimnasos i teatres a Barcelona i tota laseva àrea metropolitana, Budó ha reconegut que el Govern està estudiant la mesura. "Revisarem la resolució que es va adoptar, però cal tenir en compte que fer un reglament fraccionat és molt feixuc. Per tant, es treballa en una resolució perquè es permetin determinades activitats, però sempre que compleixin amb totes les normatives en els centres en què es portin a terme. Però també entenem que s'ha de garantir que no hi haurà reunions a la sortida d'aquests centres", ha explicat.