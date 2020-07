Actualment hi ha més risc de pobresa infantil que durant la crisi de l'any 2008, segons Aldeas Infantiles

Aldeas Infantiles SOS ha advertit que actualment, com a conseqüència de la crisi del Covid-19, hi ha un "perill més gran" per a la infància de discriminació, exclusió social, pobresa i desigualtat que durant la crisi de l'any 2008, especialment per als nens que poden perdre la cura parental o ja l'han perdut.









Després d'un descens continuat de quatre anys en els índexs de pobresa dels nens, nenes i joves menors de 18 anys, l'ONG assenyala que ara més de 2,6 milions de nens es troben en risc de pobresa o exclusió, 240.000 més que el 2008.





"Espanya no ha complert, doncs, amb els objectius del pla Europa 2020 de superar aquella crisi i aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que es van plasmar en 2011 en el Programa Nacional de Reformes", assenyala l'ONG.





Segons precisa, el repte espanyol passava per reduir entre 1,4 i 1,5 milions el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social, així com la pobresa infantil en proporció similar.





Aldeas Infantiles SOS adverteix que aquest petit ascens en l'indicador AROPE, que manté a gairebé un de cada tres nens en risc de pobresa apunta que Espanya s'enfronta "a una crisi comparable a la del 2008".





A més, afegeix que el punt de partida en aquesta ocasió és "preocupant" ja que, segons les dades de l'última Enquesta de Condicions de Vida, un 4,5% dels nois i noies menors de 18 anys no es pot permetre un àpat de carn , pollastre o peix a l'almenys cada dos dies i un 6,1% dels menors de 16 anys presenta mancances materials greus.





A això se suma que al menys 300.000 nens, nenes i adolescents estan en risc de perdre la cura dels seus pares a Espanya, segons estimacions de Aldeas Infantiles, mentre que més de 50.000 ja ho han perdut i formen part de sistema de protecció.





"Ells tenen més possibilitats que els seus iguals d'experimentar discriminació, exclusió social, inseguretat laboral, pobresa i problemes de salut", ha advertit el president de l'organització, Pere Puig.





Per això, amb un nou Pla de Rescat europeu en marxa per esmorteir els danys econòmics i socials provocats per la crisi del COVID-19, Aldeas Infantiles SOS sol·licita a Govern un enfocament d'infància en les seves polítiques, més enllà de l'Ingrés Mínim Vital que té "un abast limitat".





"Quan les famílies s'enfronten a realitats complexes, pot resultar-los molt difícil oferir als seus fills el que necessiten per créixer, per la qual cosa cal la posada en marxa de polítiques preventives d'enfortiment familiar que ajudin a superar la difícil situació en què es troben i evitin la pèrdua de la cura parental ", ha subratllat Puig.





Per fer front als riscos actuals, Aldeas Infantiles SOS reclama un pacte d'Estat per la infància i que es garanteixi que el Pla de Recuperació de el Govern d'Espanya i el nou pressupost de UE 2021-2027, destini a l'almenys el 5% de Fons social Europeu Plus a la reducció de la pobresa infantil.





Així mateix, demana inversió i promoció en programes de suport a les famílies per evitar la separació; enfortir el sistema de protecció incloent suports a joves extutelats més enllà de la seva majoria d'edat; avançar cap a la prestació per fill a càrrec i ampliar els serveis de protecció social.