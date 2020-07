Catalunyapress T'INFORMA

Avui tot sembla que va més lent a causa d'aquesta onada de calor que assola diversos punts de país, entre ells Catalunya. Encara que com en la faula de la llebre i la tortuga, la perseverança guanya a la velocitat. Poseu-vos en un lloc ben a prop de l'aire fresc del ventilador o feu-vos amb un ventall i persevereu, perquè això també passarà.





Avui comencem amb les funeràries amb 12.702 morts a Catalunya a les seves esquenes, segons les últimes dades fetes públiques. El Pack complet del Departament de Salut català, amb la seva consellera al front, Alba Vergés, torna a la tàctica de tirar pilotes fora. Catalunya està "controlant el virus" però, però, però recorden que no "hem de baixar la guàrdia". Han dit també que "o el virus se'ns en va de les mans i continuem cap amunt o el dobleguem i aconseguim que baixi. Si això no ho aconseguim, el virus se'ns escapa. Ara mateix està per davant nostre", de manera que "aquests deu dies són crítics". Crítics! Una cosa que ja va anunciar el president Quim Torra dilluns.









El cas és que portem dues rodes de premsa, en dos dies d'aquesta setmana, per demanar-nos a tots precaució. Mentrestant, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que Espanya segueix en "un escenari de control" tot i els rebrots.









I nosaltres ens preguntem, si tot va tan bé, per què Galícia ha inclòs a Catalunya entre els turistes que han d'informar de la seva arribada a les autoritats sanitàries gallegues? Això us ho explicaran amb tot luxe de detalls els nostres companys de GALICIAPRESS, que de la terra gallega en saben molt.









El cas és que mesures ja se n'estan prenent des de la Generalitat, com la de prohibir els botellons.

Amb multes que poden arribar fins als 15.000 euros. Així que això d'anar-se'n de festa, als nostres joves i no tan joves els sortirà molt car. És a dir, que s'han acabar les festes nocturnes, però ja. Entès? Doncs això. Però que tot està sota control i ara, més.









Mentrestant, s'està produint una alarma a tot Europa en el creixement dels contagis per Covid-19.









Aquest dimarts també us hem també com han caigut algunes xarxes socials. De fet, han caigut alhora totes les xarxes socials de Mark Zuckerberg a Europa: Facebook, Instagram i Whatsapp. Curiós, no? Sobretot perquè aquestes vulnerabilitats van propiciar l'espionatge, entre d'altres, del president del Parlament en anteriors ocasions.









Des del món judicial, aquest dimarts hem sabut que la jutgessa ha suspès el tercer grau a Sànchez, Junqueras, Cuixart, Romeva i Forn.









També hem sabut que actualment hi ha més risc de pobresa infantil que durant la crisi de l'any 2008, segons Aldeas Infantiles.









Des de Terrassa un sindicat de la Policia Local ha denunciat al seu alcalde, Jordi Ballart, per un presumpte delicte de tràfic d'influències.









I la nostra companya Maria ens ha explicat que les grans oblidades d'aquesta pandèmia han estat les prostitutes.









Ah, per cert, la jove escriptora Ester Isel ha guanyat el Premi Literari La Caixa / Plataforma. Felicitats!













Fins demà! Cuideu-vos molt.