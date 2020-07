El futur dels museus i centres d'art s'enfocarà en la qualitat de les seves propostes

La cultura ha estat un pilar fonamental per a molt gent que durant el confinament, a causa de la crisi del coronavirus, necessitava descansar de les constants notícies i les alarmes. El sector es va adaptar ràpidament a la complicada situació i va aplicar novetats digitals i tecnològiques per continuar amb el seu contingut i així no perdre la fidelitat dels seus usuaris o espectadors.





El cinema i la música no van tenir tants problemes per adaptar-se com altres àmbits de la cultura. En el cas dels museus va ser molt més complicat, ja que aquests sobreviuen gràcies a la presencialitat dels visitants.





Tractar el futur dels museus i els centres d'art no deu ser menys important, a l'contrari. Per aquest motiu, CaixaBank va organitzar el passat dijous una taula rodona de la mà de el director de l'Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació "la Caixa", Ignasi Miró, i el director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte. Tots dos reinvidiquen que "la cultura és segura".









L'IMPACTE DEL COVID-19 ALS MUSEUS

Durant la pandèmia, els museus i els centres han comptat amb el suport de diferents administracions culturals. El director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, ha ha destacat "l'esperit de solidaritat" dels ciutadans i entitats davant aquesta complicada situació.





Hi ha dos factors que estan impactant negativament en el sector: el virus i la incertesa, que ha vingut per quedar-se. "Més enllà del drama de la crisi sanitària i econòmica, la pandèmia ens està enfrontant a nosaltres mateixos en un nivell de vulnerabilitat individual i col·lectiva que no teníem", confesso el director del Guggenheim.





A causa de el tancament obligatori, els museus han tingut una sensació de "orfandat sobtada" que s'han vist obligats a afrontar. No s'han quedat amb els braços creuats i han actuat. D'una banda, han preservat les col·leccions i han assegurat la seva seguretat, han mantingut contacte amb el seu públic per la via digital, i han anat preparant la seva reobertura.





Tot i l'impacte inevitable que han patit els museus, s'han vist recolzats durant la pandèmia. "A Europa hi ha hagut una seguretat per a tots els empleats dels museus, i en estats Units no ha estat així, ja que alguns han reduït la plantilla al 25%", indica Miró. De fet, segons una enquesta, 1 de cada 3 museus nord-americans pensa que la seva permanència està en perill.





"Quan les coses s'han posat serioses la cultura ha jugat un paper d'entreteniment i educatiu", va afirmar el director de l'Àrea de Cultura de CaixaBank, Ignasi Miró.





Per la seva banda, Vidarte assegura que "no és sorprenent que en moments així la cultura hagi jugat aquest paper. Els museus transmeten confiança, estem acostumats a gestionar aforaments i mesures d'higiene. Aquestes circumstàncies ens enxampen millor entrenats".





PENSANT EN EL MATÍ

El futur no es pot preveure causa de la incertesa que s'està vivint en aquests moments. No obstant això, després de la crisi del Covid-19, la cultura l'afronta com una oportunitat de canvi i actualització. "La crisi recol·loca el local sobre el que és global i hem de enfocar-nos més en la qualitat i no la quantitat", assenyala Miró.









Així i tot, Vidarte assegura amb contundència que "és important que als museus arribin moltes persones que trobin una gran qualitat en les seves visites. L'objectiu és que l'experiència sigui excel·lent i que vinguin el major nombre de visitants, ja que és la tercera part dels ingressos que necessitem per funcionar i així tenir una programació anual més ambiciosa ".





Una de les conseqüències de la crisi sanitària, afegeix, ha estat que han hagut d'augmentar la seva dosi de capacitat i resiliència. "Ens ha fet reforçar la capacitat de connexió amb els nostres públics i amb els stakeholders, i la mateixa plantilla".









Durant aquesta etapa els museus i centres d'art s'han pres seriosament la seva transformació digital per crear experiències úniques i irreemplaçables. En aquest sentit, Miró assegura que el sector cultural "és molt més flexible que altres sectors i té capacitat de ser innovador, cosa que és clau per connectar amb el públic". A el mateix temps s'han proposat com a "repte" millorar el factor comunicatiu entre els professionals i les noves audiències.





El director del museu d'art contemporani es mostra positiu i esperançador: "El món està vivint una realitat comuna que ens afecta a tots. Ens hauria de servir per pensar què es pot fer com a humanitat compartida. Des d'aquest punt de vista, com a institució cultural ens toca respondre com a element de sanació i tolerància ".





PRÒXIMS PROJECTES I EXPOSICIONS

El director de l'Àrea Cultural de la Fundació "La Caixa" ha anunciat la creació d'una exposició de cara al setembre a Espanya i Portugal, un projecte molt innovador de realitat virtual que permetrà convertir la música clàssica, cosa que en principi pot ser poc atractiu , en una experiència personal única.





La Fundació "la Caixa" també ha fet diferents novetats en la resta d'Espanya. Per exemple, els visitants de CaixaForum Saragossa han pogut veure en els darrers dies com es realitzaven les primeres proves amb Pilar, el primer robot de telepresència per a usos culturals a Espanya.









Per la seva banda, el director del Guggenheim ha anunciat: una exposició retrospectiva molt participativa dels 30 anys de carrera d'un artista danès d'origen irlandès anomenat Olafur Eliasson i una exposició participativa que han fet de la mà del museu Tate Modern, no només per veure, sinó també per olorar i tocar.













