Els amics de Juan Carlos rotunds: "No se li pot deixar com si fos un gos sense amo"

El rei emèrit no s'ha mogut de Zarzuela des que es va decretar l'estat d'alarma pel Covid-19. Allí rep de tant en tant la visita de la seva filla la infanta Elena ia les amistats més íntimes, que són ara el seu principal suport.

















El grup gallec, amb Pedro Campos al capdavant, forma part d'aquest cercle d'incondicionals i prefereixen mantenir el seu anonimat perquè creuen que "qualsevol opinió que donem es va a manipular. Es troba tranquil i maldestre a l'hora de moure. No m'estranya que hi hagi un grup d'empresaris que vulguin contribuir al seu futur. Em sembla just que ho facin. No se li pot deixar com si fos un gos sense amo ".





En aquest sentit diversos empresaris haurien format una associació perquè cada un d'ells aportés 200.000 euros i així col·laborar en el manteniment de la nova vida del rei Juan Carlos si el seu fill, el rei Felipe, decideix finalment que ha d'abandonar Zarzuela. La quantitat total seria de dos milions d'euros, que servirien per al lloguer d'un habitatge a Madrid i contractació de personal que li atendria.





Asseguren a Vanitatis que ni ell ni la resta de l'entorn de 'els gallecs' (com se'ls coneix), entre els quals es troben Juan Carlos Escotet, Mauricio Sánchez-Bella, José Luis Angoso, Tara Getty, Peter Dubens, Francisco Botes i José Cusí, l'amic lleial i fidel des de fa mig segle, participen en l'associació benefactora encara.





Però en el llistat de benefactors estan amics que han compartit els anys gloriosos de l'anterior cap de l'Estat i que ara estan disposats a donar un cop de mà. Noms com Alicia Koplowitz, els cosins Alberto Cortina i Alberto Alcocer, l'expresident de el Reial Madrid i armador Vicente Boluda, Pedro Trapote, Miguel Arias o Manuel Piñera, president de el grup Scholtz, són alguns dels incondicionals i mantenen una excel·lent relació personal amb el emèrit.





Resulta impossible confirmar a el 100% els noms d'aquests empresaris que estan disposats a ajudar a Rei, perquè prefereixen, a l'almenys de moment, fer-ho des de la privacitat.





Com asseguren seus veritables amics el Rei emèrit no està sol: "Hi ha amics que estem amb ell en aquests temps de tempesta. Cal separar el seu paper com a Rei de tots els espanyols i els actes negatius que ha pogut cometre ".