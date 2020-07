600.000 autònoms faran fora el tancament en 2020 pels rebrots de Covid-19

L'organització d'autònoms UPTA, preveu que més de 600.000 negocis tiraran el tancament el 2020 si continuen els rebrots de coronavirus.









En funció del que ha passat en els mesos anteriors, s'haurien de pagar al voltant de 4 milions de prestacions per cessament d'activitat. L'associació UPTA, demana a Govern central i als autonòmics que reforcin "a el màxim" la coordinació i dissenyin conjuntament un pla de contingència.





D'altra banda els rebrots complicaran molt el final de la temporada estival de milers de petits establiments hostalers, d'oci, taxistes i petits comerços, que ja estan veient que la facturació en els seus negocis no només no millora sinó que sembla disminuir en l'última setmana de juliol. UPTA ha demanat als ciutadans que compleixin les recomanacions sanitàries per evitar un nou confinament, que tindria conseqüències "catastròfiques" per als treballadors autònoms i els seus negocis. De el tancament d'aquests petits negocis es ressentiria el 70% de l'economia de país.