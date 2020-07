L'OMS alerta el Covid-19 afecta 16,5 milions de persones al món

En paraules de la portaveu de la OMS , Margaret Harris, en la ja ritual videoconferència des de Ginebra afirmava que "estem en la primera onada i va a ser gran. De moment, primera, segona, tercera onada ..., aquestes coses no tenen sentit realment. El millor és aplanar i convertir-la en una onada que només ens mulli els peus ", va afegir Harris.





El repunt és evident en l'avaluació de la Universitat John Hopkins . Es van trigar 38 dies a arribar dels cinc milions de casos als deu milions, però només 24 dies en passar de deu a quinze milions. Les xifres actuals són: 16,5 milions diagnosticats, 9,6 milions recuperats i 654.000 morts.













La portaveu de l'OMS va alertar contra el perill de considerar menys agressiva la transmissió durant l'estiu, perquè aquest virus no es comporta com la grip, que sol seguir tendències estacionals. Cal desterrar la idea que les estacions influeixen, Harris, va afirmar que algunes de les regions més colpejades es troben ara mateix tant a l'estiu -en l'hemisferi nord, com hivern al sud.





La transmissió, va insistir Harris, es deu a "gent que s'ajunta, que no respecta la distància social, que no pren precaucions".





En aquest sentit, Lothar Wieler, director de l'Institut Robert Koch, comentava "l'augment té a veure amb el fet que ens hem tornat negligents". Així, per exemple, un país com Luxemburg ha registrat un índex altíssim: 219 casos per cada 100.000 habitants en dues setmanes.