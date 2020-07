Pedro Sánchez no descarta un nou estat d'alarma per a l'agost

La vicepresidenta, Carmen Calvo es mantindrà en contacte permanent amb el comitè de seguiment del coronavirus i amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per posar en marxa qualsevol mesura d'urgència per controlar l'avanç de la pandèmia a l'agost. Sense descartar la volta a l'estat d'alarma.









Pedro Sánchez ha traslladat als ministres que "no està en els seus plans per ara" decretar de nou l'estat d'alarma perquè els rebrots entren dins del full de ruta de Govern i han de ser les comunitats autònomes les que gestionin la pandèmia, aprovant més o menys restriccions segons l'evolució dels rebrots.





Tot i que el president Sánchez tampoc descarta que sigui necessària una contundent resposta institucional al llarg del mes d'agost, segons el descontrol del Covid-19 en alguns territoris com ara passa a Catalunya, Aragó i Navarra. És a dir, el retorn a l'estat d'alarma després de la convocatòria d'un Consell de Ministres extraordinari per aprovar el decret que activi el article 116 de la Constitució en una part del territori nacional. Una opció que ha tingut en compte l'equip de president a l'hora d'estudiar el pla de vacances que ha traçat en els últims dies amb el seu gabinet.





Als ministres se'ls ha transmès que han d'estar "disponibles" per ser convocats i poder acudir a un Consell de Ministres extraordinari, tienene d'estar atents a el mòbil, i "a menys de dues hores amb avió de Madrid". Moncloa s'ha proposat que "no li enxampi desprevinguda" la posada en marxa de la maquinària legal dirigida a controlar l'expansió de l'coronavirus per Espanya. "A l'Estat té prou amb 24 hores per aprovar un nou estat d'alarma".