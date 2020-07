La guerra pel gas entre Grècia i Turquia que amenaça l'estabilitat europea

Les sempre tenses relacions que mantenen des de temps immemorials Grècia i Turquia estan a un pas d'esclatar de nou. Ara la causa és el gas i els jaciments d'hidrocarburs localitzats a la Mediterrània oriental, on les dues nacions tenen interessos divergents.









Dos són els principals punts de conflicte. D'una banda, una petita illa grega situada a escassos quilòmetres de la costa sud de Turquia, Kastelorizo. Les autoritats turques van anunciar l'enviament d'un vaixell per fer prospeccions a la recerca d'hidrocarburs al·legant que l'àrea que envolta l'illa està fora de la jurisdicció grega. Un anunci que va indignar Grècia i va encendre els llums d'alerta a la Unió Europea, encara que no són pocs els analistes que consideren que va ser una simple tàctica del president turc, Recep Tayyip Erdoğan, per comprovar l'abast de la reacció internacional.





L'altre focus del conflicte és Xipre. L'illa, dividida en dues zones, una sota control grec i una altra sota control turc, està envoltada d'importants jaciments de gas i petroli a la zona. I cap dels dos països està disposat a renunciar a la seva part del pastís. Xipre és membre de la UE, que no reconeix l'autoritat turca sobre la meitat de l'illa, de fet només reconeguda internacionalment per Turquia.









POSICIONS ANTAGÒNIQUES

També en aquest cas les posicions dels dos països són antagòniques. Turquia assegura que es limita a defensar els interessos dels seus compatriotes de la República Turca del Nord de Xipre . Grècia respon que és una ingerència en les seves fronteres i en la regió.





Els passos fets pel govern turc en els últims temps no han ajudat a suavitzar la situació a la regió. Erdogan ha posat els seus ulls a Líbia, un altre obstacle per a reconduir la situació, ja que suposa una ingerència en el control d'una part de les aigües territorials gregues. I, per si no n'hi hagués prou , ha enfortit l'exèrcit del seu país com mai abans s'havia fet, en una clara mostra, segons els analistes, que la seva intenció és convertir Turquia a la punta de llança dels interessos dels musulmans al Próxim Orient i en la defensora dels seus interessos enfront de la Unió Europea i Rússia.





El president turc, diuen algunes fonts, vol aprofitar de la debilitat de la Unió Europea a la zona, on els interessos contraposats d'alguns dels seus països membres afavoreixen el creixement de la influència otomana. Per això, reconeixen, el rearmament de l'exèrcit turc i la militarització de la seva política exterior en aquesta zona. I veuen la recent conversió de la Catedral de Santa Sofia en mesquita un altre pols, aquesta vegada en l'àmbit religiós, per mostrar el seu poder i guanyar influència en el món musulmà.





Mentrestant, Grècia busca el suport de la comunitat internacional. Primer dels seus aliats europeus, sobretot Alemanya. De fet, la cancellera Angela Merkel ha negociat amb Erdogan per frenar l'escalada de tensió a la zona. A més, els grecs s'han acostat postures amb Israel per convertir-se en aliats a la regió per defensar els seus interessos davant els dels països musulmans.





INTERESSOS INTERNACIONALS

D'altra banda, són molts els interessos d'altres països els que estan en joc. Rússia, amb interessos en països de la zona com Líbia o Síria; Xina, que té signats acords marítims estratègics amb Grècia; Israel, sempre atenta al que passa al seu voltant; Estats Units, encara que cada vegada estigui més pendent de la seva guerra comercial amb la Xina no abandona els seus interessos a Europa i vigila amb certa preocupació el que passa a Turquia; o la Unió Europea, que veu amb molt bons ulls com un dels seus socis pot aportar bona part del gas que ara arriba de Rússia.





I enmig hi ha els interessos dels Estats Units a la zona. La política nord-americana a la zona està marcada per la seva contraposició a la influència que des de Rússia s'està intentant imposar en països com Líbia. Els nord-americans busquen la col·laboració turca per frenar les ingerències russes a la zona del Pròxim Orient sense implicar més a Israel, de manera que tampoc els interessi enemistar amb el govern otomà.





RELACIONS AMB LA UE

A tot això s'uneix que les relacions de Turquia amb la Unió Europea no passen per un bon moment. Les negociacions per a l'adhesió de Turquia a la UE estan pràcticament paralitzades des de 2016 a causa de la negativa de govern d'Erdogan de la posada en pràctica de les reformes democràtiques exigides per la UE. Les crítiques que el president turc ha rebut des d'alguns països europeus en temes com el tracte als refugiats no ha ajudat a rebaixar les tensions.





Les relacions actuals es limiten a acords puntuals sobre determinats assumptes, com el tema dels refugiats, el paper de Turquia a Líbia i Síria o les polítiques energètiques. No obstant això, el fet que els països de la Unió juguin les seves cartes depenent dels interessos particulars de cada un d'ells no ajuda a millorar la situació i facilita que les decisions de govern d'Ankara s'imposin amb relativa facilitat.