Madrid aprova beneficis fiscals perquè mercats, establiments comercials i terrasses puguin pal·liar la crisi

La Junta de Govern, presidida per l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovat nous beneficis fiscals per contribuir a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia, com la reducció en un 100% en la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de l' domini públic local als mercats, inclòs el Rastre, i un 25% en la taxa de terrasses d'hostaleria.













El mateix 25% serà aplicable a l'exercici d'activitats comercials, industrials i recreatives (firaires) i distribució gratuïta de premsa, el que s'uneix a la devolució d'un altre 25% de la taxa pel temps que no han pogut exercir l'activitat per l'estat d'alarma. Això suposa que el benefici per a aquests col·lectius serà del 50% de la quota anual.





Aquestes reduccions es van a aplicar d'ofici, sense necessitat de la seva sol·licitud per part dels subjectes passius afectats. Aquestes mesures representen una ajuda directa als empresaris dels sectors beneficiats per aquestes ajudes d'uns 3,5 milions d'euros. El Govern municipal continua així el camí iniciat amb les bonificacions introduïdes en l'IBI i en l'IAE per impulsar l'activitat econòmica.





Després de l'aprovació en Junta de Govern es preveu obrir un procés d'informació pública de 30 dies per a la seva elevació posterior a Ple, al setembre, i perquè la seva concessió es porti a terme abans de final d'any.