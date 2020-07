Acaba el confinament a Lleida i a 6 municipis més per ordre del Govern

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimecres que el Govern aixeca el confinament a la ciutat de Lleida i en els altres sis municipis afectats per les restriccions imposades per la Generalitat per la pandèmia de coronavirus.









Així ho ha explicat en roda de premsa al costat de la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'hagi reunit de manera telemàtica amb els alcaldes de la zona afectada.





A més de la capital lleidatana, els municipis que deixen de tenir el confinament dur són Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, tot i que Vergés ha insistit al ciutadans en la necessitat de mantenir les mesures de prevenció.