EI II Premi Bruguera a Albert Mañosa i Oriol de la Torre

Albert Mañosa i Oriol de la Torre han resultat guanyadors de la II premi Bruguera dotat amb 12.000 euros amb La extremunció, una tragicomèdia en tres actes i en blanc i negre que reflexiona sobre la vida, la mort i el paper de l'humor. Així ho va acordar el jurat integrat per la periodista Anna Abella, el llibreter Ferràn Velasco i l'editora Ana Camallonga entre els 26 originals que s'havien presentat. La extremunció relata el moment en què un monologuista i director teatral que ha basat gran part de la seva obra en l'escarni a l'església es troba en el llit de mort i sent la necessitat de penedir-se i fer les paus amb Déu, pel que demana que el visiti un sacerdot, però el jove que va des del seminari té altres plans per a ell.









Albert Mañosa Porras (Sentmenat, 1978) reconeix que va aprendre a llegir amb Mortadelo i Filemó. Va estudiar a l'escola de Llotja i després biblioteconomia i documentació a la Universitat de Barcelona, havent estat destinat a les biblioteques públiques de Barcelona, Sabadell i actualment a la de Bigues i Riells, mentre que Oriol de la Torre Rovira, nascut a la mateixa població i any, és llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona i compta amb un màster de formació per al professorat de secundària. Ha treballat com storyboarder i ocupat diferents càrrecs relacionats amb la direcció i la producció, així com a guionista, il·lustrador i escenògraf i docent.





Aquest segell va ressuscitar l'octubre passat amb el propòsit de recuperar l'esperit que durant dècades va convertir a Bruguera a l'editorial de còmics de referència, mitjançant la publicació de quaranta-cinc títols a l'any. D'aquesta manera, els guanyadors, l'obra serà editada amb aquest segell llegendari, compartiran marca amb altres autors famosos com Francisco Ibáñez, Jan, Escobar, Víctor Mora, Vázquez o Raf.