Catalunyapress T'INFORMA

Ja estem gairebé a l'agost i esperem que pugueu gaudir de les vostres vacances, sempre que el coronavirus us ho permeti. L'OMS ha anunciat avui que ja hi ha 16,5 milions de persones afectades pel coronavirus al món . A Catalunya s'han registrat 969 nous casos , tot i que almenys ha acabat el confinament a Lleida i altres 6 municipis per ordre de la Generalitat.









I, clarament, ningú se salva del coronavirus. A Lliçà d'Amunt, tots els regidors de l'Ajuntament estan en aïllament domiciliari per un cas de coronavirus.









Si més no, a Barcelona ja es podrà tornar a anar al cinema, als gimnasos i a les instal·lacions esportives.









Parlant de Barcelona ... el medi ambient a la seva Àrea Metropolitana està en perill .









Així que com podeu veure, la Covid-19 i la seva evolució segueixen sent un misteri. De fet, aquest matí, Pedro Sánchez ja ha dit que, tot i que espera no tornar a decretar l'estat d'alarma durant l'agost, tampoc pot assegurar que no serà necessari.





Sánchez també ha parlat avui d'economia i ha anunciat que no hi haurà consolidació fiscal fins que Espanya torni a el creixement previ a la pandèmia.









I parlant de diners ... si finalment Felip VI fa fora de la Zarzuela al seu pare pels suposats fets de corrupció dels que és acusat, un grup d'empresaris espanyols, amics del rei emèrit, haurien decidit posar cadascun 200.000 € per ajudar Joan Carles a construir una nova vida.









Per cert, avui la jutgessa ha decidit arxivar la denúncia contra l'ex advocat de Podem acomiadat per assetjament sexual i laboral , contra qui Pablo Iglesias va carregar durament donant per fet que l'assetjament havia estat real.









I tornant a la cultura, la nostra companya Montse ens explica com enfoquen el futur dels museus el director de l'Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació "la Caixa", Ignasi Miró, i el director de l'Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte , que reivindiquen que "la cultura és segura".









