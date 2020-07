Sanchez convocarà una altra Conferència de Presidents a l'agost per parlar sobre la 'tornada a l'escola'

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres davant el ple extraordinari de Congrés, que convocarà una nova Conferència de Presidents a finals del mes d'agost per ultimar la 'tornada a l'escola'.













"Hem de reunir-nos a finals d'agost per preparar, o ultimar, millor dit, la volta a l'escola dels nostres fills i les nostres filles, crec que això també és molt important", ha assegurat en el torn de rèplica durant la seva compareixença a la Cambra baixa per explicar l'acord de Consell Europeu per al repartiment dels fons per a la recuperació.





El Govern va publicar el passat 24 de juny al BOE una ordre que conté els 14 punts que el Ministeri d'Educació i Formació Professional va acordar amb 15 comunitats autònomes el passat 11 de juny a la Conferència Sectorial d'Educació per preparar la 'tornada a l'escola' de setembre amb garanties sanitàries enfront de la pandèmia del coronavirus.





L'acord, que van subscriure tots els governs autonòmics excepte País Basc i Madrid, estableix un retorn a les aules presencial com "principi general durant el curs 2020-2021", que començarà al setembre i tindrà un mínim de 175 jornades lectives.





"L'experiència d'aquest curs ha confirmat la importància de la presencialitat per al desenvolupament habitual de les tasques educatives i formatives, de manera que les administracions educatives realitzaran tots els esforços necessaris per assegurar la modalitat presencial a tots els ensenyaments, nivells i etapes educatives" , indica l'ordre en al·lusió a la suspensió de les classes presencials al març pel confinament, que va provocar adaptar l'ensenyament a una modalitat telemàtica i a distància a tot Espanya.





El Govern i les comunitats van pactar recuperar els aprenentatges que l'alumnat es va perdre durant el confinament, per al que es faran adaptacions de les programacions didàctiques de el proper curs, i s'establiran "plans de seguiment i suport per a l'alumnat que experimenti més dificultats a les circumstàncies actuals ".





Les comunitats autònomes es van comprometre a seguir "les indicacions establertes per les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques". A més, els Ministeris d'Educació i Sanitat van remetre una sèrie de recomanacions per al pròxim curs, com a grups de fins a 20 alumnes en les etapes d'Infantil i Secundària sense que hagin de mantenir la distància de seguretat de metre i mig, tot i que es deixa en mà dels governs autonòmics poder ampliar aquest nombre d'escolars fins a 25, el màxim legal.





Amb aquest acord, les comunitats autònomes assumeixen l'elaboració de protocols per garantir la higiene, la neteja i el control sanitari en els centres. Plans que prepararan al costat dels serveis de prevenció de riscos laborals, i que inclouran mesures específiques per a l'atenció de les persones incloses en el grup de risc.





Les comunitats també s'encarregaran d'elaborar els plans de contingència dels centres davant les "eventualitats" que pugui provocar l'evolució de la pandèmia en el desenvolupament de el curs escolar, i hauran de prendre "les mesures necessàries" perquè els centres mantinguin els seus serveis de transport i menjador escolar "en condicions de seguretat".





De la mateixa manera, recau en les comunitats autònomes, que tenen transferides les competències educatives, l'objectiu de "reduir la bretxa digital" i "limitar" les seves conseqüències entre l'alumnat, tot i que el Ministeri col·laborarà en millorar la "oferta de recursos per al reforç de la competència digital "de professors, famílies i alumnes.





Els sindicats docents han considerat "insuficients" les mesures sanitàries de Govern per la volta a l'escola al setembre.