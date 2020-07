Mig milió d'aturats cobraran al novembre el seu atur

Més d'un milió d'espanyols afectats per la crisi econòmica provocada pel Covid-19 han estat acomiadats dels seus llocs de treball i la meitat d'ells hauran d'esperar fins al novembre per poder cobrar l'atur, sobretot, els treballadors que han perdut la ocupació al maig d'aquest 2020.













La xifra d'aturats durant aquests tres mesos és la pitjor en un segon trimestre des de 2012, quan la desocupació va pujar en 63.100 persones, mentre que el descens de l'ocupació ha superat tots els registres de la crisi de 2008.





El Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE) està desbordat "de nou pels rebrots gairebé sense haver-se recuperat encara de l'allau de ERTEs que va rebre durant l'estat d'alarma. Ara perquè, el col·lapse es deu a quan una empresa en ERTO dóna totalment o parcialment d'alta a un dels seus treballadors, o quan un treballador demana que li sigui reconegut el nombre de fills en el cobrament de la prestació, aquests tràmits han de ser realitzat manualment pel SEPE.





I és tal el volum de treball que algunes oficines del SEPE estiguin donant per a mitjans d'octubre les cites presencials per sol·licitar la prestació per atur als nous aturats.





Per aquest motiu, el pagament als primers afectats de l'atur corresponent a el mes de maig es veurà endarrerit en molts casos fins a principis de novembre, en lloc d'haver-se cobrat abans de la data en què s'hauria de fer (el 9 de juny).





La demora en l'abonament de la prestació pot arribar a ser de fins a sis mesos a comptar des de principis de maig, depenent de quan es fixés l'inici de la suspensió d'ocupació, llevat que el banc li concedeixi un avançament a el client al voltant de el 3 de novembre.





Per tranquil·litzar els afectats, el personal del SEPE els promet que "cobraran amb retard, però al menys amb caràcter retroactiu". Es calcula que, al voltant de mig milió d'aturats es veuen afectats per aquests retards, que apunten a anar a més amb l'augment de el nombre de desocupats.