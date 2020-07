Torrent i Maragall es querellen contra l'exdirector del CNI per "espionatge"

El president de Parlament, Roger Torrent, i l'exconseller d'Acció Exterior de la Generalitat i diputat d'ERC al Parlament, Ernest Maragall, han presentat als jutjats de Barcelona una querella contra l'exdirector de el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán i l'empresa NSO Group per la presumpta intercepció de comunicacions i "espionatge informàtic".





En un comunicat aquest dijous, tots dos han anunciat la querella contra Roldan, que era el director de l'CNI quan es van produir aquests presumptes atacs informàtics en els telèfons de Torrent i Maragall a través de el programa 'Pegasus', un sistema de l'empresa NSO Group que només està a l'abast de policies i sistemes d'intel·ligència estatals.





Segons els dos polítics republicans, aquesta setmana Whatsapp ha confirmat que són unes 1.400 les persones afectades per aquest atac a 2019 i la querella demana que es prengui declaració com a investigats a Roldán i als responsables de l'empresa NSO Group.





La querella recull que el presumpte espionatge s'hauria produït entre el 29 d'abril i el 10 de maig de 2019, un dia després de les eleccions generals i el dia que va començar oficialment la campanya electoral de les municipals i europees, i "podria haver-se iniciat abans de les dates esmentades i fins i tot podria haver-se estès més enllà ", han avisat.





REUNIONS DE CAMPANYA



Durant aquestes dates, Torrent i Maragall van tenir reunions amb membres el seu partit, ERC, i de coordinació amb altres partits polítics; i Torrent també es va reunir amb la Taula de Parlament, la Junta de Portaveus, el Grup Parlamentari d'ERC i responsables i treballadors de la Cambra.





El president de Parlament també va mantenir reunions amb membres de l'Observatori Ciutadà contra la corrupció, va participar en actes i reunions de campanya electoral de les municipals i europees, així com amb periodistes i representacions consulars.





Maragall també es va reunir amb el Grup Parlamentari d'ERC i el Grup Municipal d'ERC Barcelona; va participar en reunions amb l'equip de campanya de les municipals, així com trobades amb Foment de l'Ocupació, Adif, Barcelona Global i Xarxa de Ciutats, i va tenir reunions amb periodistes, també off the record, i actes de campanya i converses amb membres de la llista i de la Generalitat.





La suposada intercepció de les comunicacions de realitzar, segons la querella, aprofitant una vulnerabilitat de l'aplicació de missatgeria Whatsapp, per la qual el sistema s'introduïa dins el telèfon mòbil de les víctimes i li permetia accedir a tota la informació de l'terminal.





Aquesta intromissió permetre "monitoritzar els seus dispositius amb funcions de control absolut (robatori d'informació i dades, control de la càmera i el micròfon, control de geoposicionament, etc.)", assegura la querella, que busca aclarir els fets i descobrir qui hi ha darrere d'aquest presumpte espionatge.