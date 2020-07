Anna Grau es posa a el front de SCC Madrid

Societat Civil Catalana ha completat la renovació dels seus òrgans directius i territorials designant una nova Junta a Madrid presidida per la periodista i escriptora, i actualment ja responsable de projectes culturals a la Junta Directiva de SCC, Anna Grau.





















Grau es posa a l'capdavant d'un equip format per antics socis i simpatitzants de SCC a Madrid però també fa noves incorporacions amb ànim d'enviar un missatge a agents polítics, econòmics, socials, culturals, cossos diplomàtics i fundacions: SCC vol ser punta de llança civil a Madrid per a tot Espanya.





"SCC és tant o més civil que catalana. Som un agent constitucionalista, civil i transversal, compromès amb la defensa dels valors democràtics abans i després de derrotar el Procés ", ha manifestat Grau," Com nosaltres no distingim entre Catalunya i Espanya, cap problema de la societat espanyola ens és aliè. No som "els catalans" que van a la seva. Som catalans i espanyols que anem tots junts al nostre ".





Anna Grau lidera com a presidenta i portaveu un sòlid equip amb destacada presència femenina: també són dues dones les que ocupen la vicepresidència primera d'Estratègia i Acció Política (Ana Isabel) i la vicepresidència segona de Relacions Institucionals (Pilar Castellanos).





Robert Albiol serà secretari i responsable de Projecció Internacional i Joventut, Juan Tamames responsable de Promoció i Activitats i Francisco Bermúdez, tresorer. Al costat d'aquests membres històricament vinculats a l'entitat destaquen noves incorporacions com la d'Eugenio Nasarre (Europeisme), Álvaro Medina (Innovació i Relació amb les Empreses) i Yolanda Terciado (Desenvolupament Jurídic i Drets Civils).