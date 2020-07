La justícia investiga la gestió de la Generalitat en els geriàtrics per malversació i homicidi imprudent

Presumpta malversació i homicidi imprudent. Aquestes són les acusacions que un jutge de Barcelona està investigant dins de la gestió que ha fet el Govern de la Generalitat a les residències d'ancians durant la pandèmia. També s'investiga l'actuació dels responsables dels centres , tant públics com privats.









Per a això, agents de la Guàrdia Civil s'han personat a les seus de les conselleries de Salut i Afers Socials per obtenir informació i demanar les expedients vinculats amb els diversos assumptes que investiga la justícia.





Entre aquests es troben, segons una informació publicada per El Periódico, la compra de material sanitari, les decisions i les actuacions sobre el trasllat dels ancians malalts als centres hospitalaris o el trasllat d'avis d'uns centres a uns altres, sobre els geriàtrics que van ser intervinguts i les causes d'aquestes intervencions, les mesures d'aïllament adoptades en cada un dels centres, la disponibilitat de material sanitari adequat, el nombre de proves PCR realitzades o el nombre d'ancians morts pel coronavirus en les residències.





El jutge encarregat de el cas vol saber si durant la gestió es van produir errors en la coordinació que van tenir conseqüències greus per a la salut de la gent gran, si hi va haver dèficit d'atenció als interns, la seva funcionar els protocols de prevenció o si el Govern va mobilitzar a tot el personal disponible per millorar les cures i l'atenció a la gent gran.





Entre altres mesures, el jutge ha interrogat a la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Cercle d'Atenció a les Persones Dependents, Maria Cinta Pascual Montañes, per conèixer si aquestes associacions van comprar material sanitari, a través de quins mitjans i quines de les seves propostes van ser admeses per la Generalitat. També li han demanat que aporti les dades d'aquestes associacions sobre el nombre de morts a les residències, el de contagiats i els protocols que van seguir durant l'estat d'alarma.