Telefónica tindrà cobert amb fibra en 2025 el cent per cent d'Espanya i serà líder en la implantació del 5G

Telefónica presenta la seva proposta per a un Pacte Digital, una carta de navegació per al nou món digital. En el camí del Manifest de 2018, el Pacte Digital promou l'establiment d'unes regles de joc adaptades a la nova realitat post COVID per evitar les desigualtats en el món digital, fomentar l'accés a la connectivitat de nova generació i a la protecció dels drets humans enfront de les amenaces tecnològiques. Un Pacte Digital que, de nou, se centra en les persones i que està basat en el diàleg i l'acord entre administracions, societat i empreses.





El Pacte Digital pretén posar a disposició de la societat l'àmplia experiència de Telefónica i els seus recursos per ajudar a reconstruir un món millor i més inclusiu. Són temps de compromís, de servei. I Telefónica no eludeix cap. Telefónica farà el major dels seus esforços per impulsar la digitalització completa d'Espanya: adquireix el compromís que el 2025 la fibra òptica cobreixi el cent per cent del nostre país, i a ser líders en la implantació de la tecnologia 5G. És el compromís de servei de Telefónica per reactivar l'economia i reconstruir la vida. La digitalització és essencial. Amb aquest Pacte Digital, Telefónica evidència que ja no n'hi ha prou amb adaptar-se a el canvi, sinó que cal anticipar-se i liderar aquesta profunda transformació.

Reinvenció digital d'Espanya

La reinvenció digital d'Espanya podria tenir un impacte anual d'aproximadament el 1,8% de l'PIB fins 2025. A Espanya ja comptem amb les millors infraestructures digitals. Les xarxes de nova generació, fibra i 5G es revelen com crítiques i un element crucial per avançar cap a societats i economies digitals i sostenibles.

L'acord europeu assolit a la matinada dimarts passat dia 21 de juliol assigna un paper crític a la transició verda i digital dins de la recuperació econòmica i social europea. La digitalització és motor de progrés i sostenibilitat. Ara toca accelerar per ser actors fonamentals en un món ple d'oportunitats. "Coneixem la importància del desafiament. És el moment de passar de les teories als fets per a la reconstrucció; de passar del macro al micro, que les ajudes arribin com més aviat a les persones. Hem d'estar preparats per aprofitar la mà estesa d'Europa ", explica el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Un Pacte amb cinc eixos de prioritat

Sota el lema "Un Pacte Digital per reconstruir millor les nostres societats i economies", Telefónica proposa un Pacte Digital basat en cinc prioritats: 1.- Impulsar la digitalització per a una societat i economia més sostenible; 2.- Abordar les desigualtats invertint en les aptituds digitals i adaptant l'Estat de benestar; 3.- Construir una connectivitat inclusiva i sostenible; 4.- Garantir una competència justa mitjançant la modernització dels marcs fiscals, regulatoris i de competència; i 5.- Millorar la confiança mitjançant un ús ètic i responsable de la tecnologia.

Digitalitzar el funcionament i els serveis de l'administració pública i les pimes, tancar la bretxa digital, generar una actitud d'aprenentatge a llarg termini mitjançant la reformulació del sistema educatiu o treballar en una nova ètica de les dades figuren entre els objectius recollits en el Pacte , que ajudaran a que la societat en el seu conjunt pugui participar dels beneficis de la digitalització i contribuir a definir un humanisme digital que impliqui tots.

Telefónica llança el seu Pacte Digital com el següent pas rellevant en el camí evolutiu del Manifest Digital de 2014, conscient després que aquesta Revolució Digital troba a Espanya no només preparada, sinó a l'avantguarda, gràcies a una infraestructura de connectivitat de primera classe a nivell mundial. Com subratlla José María Álvarez-Pallete: "Vam dir que la pandèmia havia fet inajornable la necessitat d'un Pacte Digital. I aquí hi ha el Pacte Digital de Telefónica ".

Durant els mesos més crítics de la pandèmia, Telefónica s'ha bolcat a servir a la societat, a mantenir la qualitat de les comunicacions per alleujar la duresa de l'confinament i en contribuir a la continuïtat de l'activitat econòmica i empresarial en tots els mercats on està present. La companyia es va posar a el servei de la societat i de les autoritats i institucions. Telefónica va aprofitar la seva experiència logística i en les cadenes de compra globals per portar 150 tones de material sanitari a Espanya, inclosos 52 respiradors invasius que en 100 hores van passar de les fàbriques a la Xina als hospitals a Espanya; desplegar de forma gratuïta la xarxa i els circuits a l'Hospital temporal de la Comunitat de Madrid a IFEMA, el centre hospitalari de campanya d'Europa; va avançar 75 milions d'euros per ajudar les pimes i als autònoms, incloent ajornament de deute i pagament avançat de factures a proveïdors.

A més, Telefónica va cedir edificis singulars i tecnològicament avançats, com l'O2 Arena de Londres i la Torre O2 de Munic, i va obrir les plataformes educatives i d'ocupació de la Fundació Telefónica, col·laborant amb la continuïtat de l'educació en els col·lectius més desfavorits amb la donació de 10.000 pastilles o l'obertura de 20.000 línies mòbils perquè els alumnes poguessin seguir connectats amb els seus centres educatius.

Aquests valors són l'ADN del Pacte Digital de Telefónica. Un marc en el qual, de nou, les persones són al centre. Amb el convenciment que és el temps dels valors humans. La tecnologia constitueix una poderosa aliada en aquest desenvolupament de la societat, però sempre sota el principi que és la millora de la vida de les persones el que li dóna sentit a el desenvolupament tecnològic i aquest principi ha de ser el nord que guiï el seu govern. És a dir, han de ser les persones i les societats les que es beneficiïn dels canvis que està generant la digitalització sense que ningú es quedi enrere.

"Ara, més que mai, ens cal un Pacte Digital que reculli les contribucions, les aspiracions i els anhels del conjunt de la societat. Ara tenim l'oportunitat única d'entrar de ple en la Quarta Revolució Industrial i aconseguir una cooperació eficaç entre governs, empreses i societat civil. Aquest és el camí cap a una societat més sostenible, justa, inclusiva i digital ", emfatitza Álvarez-Pallete. I continua: "Aquest Pacte s'ha de traduir en una reducció real de la desigualtat a través d'una millora de les habilitats digitals de les persones. Telefónica fa una crida a favor de programes de digitalització dels treballadors i dels estudiants de tots els nivells formatius, i una modernització de la legislació social que estigui d'acord amb la transformació digital que vivim ".

Telefónica accelera el compliment del pla estratègic i confirma el dividend i les previsions

Telefónica també ha presentat avui els resultats del segon trimestre, marcats per una gestió operativa i una gestió financera que ha permès compensar en part l'impacte financer de la COVID-19 i de la depreciació de les divises. La companyia ha confirmat les previsions per a l'exercici i el dividend corresponent a 2020.

Els ingressos i l'OIBDA corresponents al segon trimestre reflecteixen l'impacte de la COVID-19 i l'evolució dels tipus de canvi. Gràcies a millores en l'eficiència i a l'optimització del CapEx, que ha estat enfocat en les oportunitats de creixement, el flux de caixa operatiu (OIBDA-CapEx) dels quatre mercats clau ha crescut el 2,6% orgànic en el primer semestre. A nivell grup, en el pitjor trimestre macroeconòmic dels últims temps, l'OIBDA-CapEx de Telefónica ha romàs pràcticament estable amb una important millora del marge operatiu d'1 pp Així mateix, s'ha impulsat la reducció de deute recolzada en una forta generació de caixa (aproximadament 1.000m € en el segon trimestre). A tancament de juny, el deute net se situa en 37.201M €, el que representa una reducció interanual del 7,5%, i en un període de màxima incertesa, en els primers sis mesos de l'any hem finançat 9.900 M €, o el que és el mateix, gairebé un 20% dels 52.100 M € captats des 2016. a més, Telefónica manté una sòlida posició de liquiditat a 30 de juny, per import de prop de 24.000M €, i té coberts els venciments dels pròxims dos anys.

Execució del Pla Estratègic: capaços del més difícil

La companyia ha presentat també els avenços en l'execució de les seves prioritats estratègiques, donant passos clau en els seus quatre principals mercats, optimitzant els actius de Hispam, i avançant en l'execució de plans a Telefónica Infra i Tech i del seu nou model operatiu.

Cal recordar que Telefónica va tancar la major operació corporativa de la seva història el passat mes de maig, la integració d'O2 i Virgin Media al Regne Unit, en ple confinament i donant lloc a el líder convergent en el mercat britànic. Tot just un mes després, al juny, es reforçava Telefónica Infra amb la venda de 10.100 torres a Alemanya a Telxius. Amb aquesta operació, la companyia d'infraestructures de telecomunicacions duplicava la seva grandària, fins als 33.000 emplaçaments globals. Fa uns dies, Telefónica, al costat de TIM Brasil i clar, presentava una oferta vinculant al Brasil per a l'adquisició del negoci mòbil d'Oi: una operació que permetrà generar valor mitjançant el creixement i generació d'eficiències operatives i millores en la qualitat del servei . I també aquesta mateixa setmana, Telefónica ha arribat a un acord per a la desinversió de la filial a Costa Rica. Aquesta operació té un doble valor: es produeix després que Millicom incomplís el seu acord de compra i confirma l'enorme capacitat de reacció i resiliència de Telefónica, capaç de fer el més difícil en els moments més difícils.

En termes operatius, Telefónica ha mantingut també el seu lideratge en fibra, gràcies a la qualitat de les seves xarxes, amb més de 130 milions de llars passats al tancament del juny. Només en els últims 12 mesos s'ha desplegat fibra en 6,3 milions de llars, el que posa de manifest l'àmplia experiència i capacitat d'execució de Telefónica al desplegament de xarxes d'ultra banda ampla. Ha accelerat, a més, els seus processos digitals, amb un creixement de les vendes a través de canals digitals del 17% respecte a el primer trimestre del l'any. En aquest sentit, l'activitat comercial va millorar notablement al juny, amb l'obertura del 100% de les botigues a Europa. A més, s'han assolit nivells rècord de satisde elfacció dels clients, la qual cosa incrementa la rellevància de la companyia.

En suma, els resultats de Telefónica reflecteixen la resiliència del negoci i la rellevància dels seus serveis per als ciutadans, empreses i administracions públiques. La companyia ha consolidat durant el trimestre seva favorable posicionament per capitalitzar les noves tendències tecnològiques, accelerades en els últims mesos i marcades per la digitalització de tots els àmbits de la vida. Tot això amb el compromís d'impulsar un creixement sostenible i inclusiu i donar suport a la reconstrucció econòmica i social dels països on operem.