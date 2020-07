El bo, els dolents i el lleig

En el context artístic de la mort del compositor italià i universal, Ennio Morricone, autor de la música de fons de més de quatre-centes pellícules, com a homenatge indirecte, Europa va prendre una sòlida mesura. La prohibició contundent de la Unió Europea per acceptar viatgers de la resta de el món s'ha decidit simultàniament amb una opció collectiva: un obertura interna que cobreix tot el territori de l’Espai Schengen, una Unió Europea ampliada que inclou alguns no membres especials (Suïssa, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i els microestats).

A més, la UE sembla afavorir alguns països que pertanyen al seu anell de protecció del seu immediat veïnat: Algelia, Geòrgia, Tunísia i el Marroc.Dóna també un vot de confiança als candidats de la immediata ampliació: Sèrbia i Montenegro. A la llunyania d'Àsia i Àfrica, reconeix la bondat de Rwanda i Tailàndia. La UE es congratula, com a excepció un cop més, a mostrar un retrat sòlid.





La novetat de la prohibició és que la UE, replicant el títol d'una pellícula de Sergio Leone, entre les més famoses amb el guarniment musical de Morriconi, va enviar un missatge no benvingut als "lletjos", alguns pesos pesants (Rússia, Brasil ). Però rotundament va assenyalar a el "lleig" clàssic, Estats Units, que s'ha guanyat aquesta distinció estètica gràcies al lluïment de Donald Trump. Per a més ignomínia, Brusselles admet com "bons" importants aliats d’Estats Units: Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Japó i Corea del Sud.





Al subcontinent llatinoamericà, Europa es va reservar atorgar una impressionant medalla individual, com si fos un Nobel, al nou "bo": el petit Uruguai. Ni tan sols sota l'esperança de la seva precipitada visita a Trump, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es va poder lliurar de quedar etiquetat com "dolent". Es pot comprovar el sempitern contrast amb Canadà: Mèxic segueix “tan lluny de Déu i tan a prop dels Estats Units”, tal com va maleir Porfirio Díaz. Otawa està igual de prop de Washington, però no l'afecta el veïnatge.





Els observadors de l'escena llatinoamericana s'han afanyat a donar alguna explicació a aquesta aparent global decisió impactant. La clau per a l'avaluació contrastant, d'una banda, de reconeixement i, per una altra, reacció, és molt simple i, al mateix temps, complexa.





D'una banda, s'ha de considerar el marc intern de la pròpia UE. En aquesta ocasió, el lideratge europeu no va perdre una ocasió d'or per mostrar una cara collectiva sòlida, molt sovint absent, convertint-se en objecte de crítica interna i desdeny extern. Sempre és molt difícil trobar on resideix el "telèfon" d'Europa, com Henry Kissinger reclamava antany.





Per tant, Europa tanca les seves portes als competidors més prominents. Però, hipòcritament clava una benvinguda condicionada a la Xina. No és qüestió d'incomodar el gegant asiàtic, deixant la porta mig oberta. Pren nota que Wuhan és origen de virus (però no tan descaradament com repeteix Trump), però reconeix el poder dictatorial de Pequín en controlar els efectes.

El resultat del tractament de Washington serà que Brusselles es convertirà en un nou objecte renovat d'irritació per part de Trump, si ja aquesta rebequeria és alguna novetat. Mentrestant, els demòcrates nord-americans liderats per Biden certament s'alegraran al recordar-li al president la seva fallida d'estratègia enfront de l'Covid 19. Simultàniament, la selecció del petit Uruguai, paladí del "bo", podrà presumir del control reeixit de la pandèmia.





En contrast, el repartiment de diplomes ressaltarà el ridícul de l'ominós gegant de Brasil sota Jair Bolsonaro, el Trump tropical. Fins i tot Xile, el país que, liderat per Sebastián Piñera, inicialment semblava mostrar una estratègia positiva, ha quedat en el grup dels "dolents". Sense necessitat de dir-ho explícitament, dos "dolents" queden igualment qualificats així per Europa i Estats Units: Cuba i Veneçuela. No tenen remei. Maduro està ja controlat per Colòmbia. Cuba es va autoexcluit per la seva insularitat, geogràfica i politica.





Malgrat tot aquest panorama, la Unió Europea, sempre tan garrepa i sinuosa, s'ha reservat un especial "dret d'admissió". Complint amb el seu privilegi de ser fonamentalment intergovernamental en les seves relacions exteriors, mentre el control de les fronteres és un tema tabú, revisarà cada 14 dies (com si es tractés d'una quarantena) la composició del repartiment de premis i pals. Res hauria d'estrany que alguns "dolents" reapareguessin com "bons". Però el "lleig" per antonomàsia s'ha de posar la mascareta.





Queda, per fi, preguntar sobre l'escenari de vencedors i vençuts per l'aplicació d'aquesta mesura, especialment impactant en el continent americà. En primer lloc, Europa pot sortir perjudicada per la clausura als viatgers nord-americans, tan necessitats per al turisme a Europa. Els negocis d'exportació i les línies aèries patiran el cop, si la prohibició es manté. A Amèrica Llatina els perdedors seran "els de baix", per seguir recordant la novella de Mariano Aixa, que veuran minvades les seves tradicionals escapades a l'emigració i el consegüent benefici de les remeses. Argentina, Brasil i Mèxic recordaran la seva feble posició en un entramat mundial que ja només els reconeix com gegants de peus de fang.









Però la UE s'ha autoimposat una ampliació dels "dolents": Regne Unit, França i Alemanya han restringit els viatges a Espanya, produint el collapse del turisme.