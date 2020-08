L'Aliança de Marees acusa la Generalitat de buscar una major privatització dels serveis socials

L'Aliança de Marees i Moviments Socials ha acusat el Govern de la Generalitat d'haver posat en marxa una sèrie de mecanismes per obrir la porta a majors privatitzacions en la gestió dels serveis socials.









A més, consideren que l'executiu català ha actuat de manera fosca en aprofitar l'actual situació de reactivació de la crisi sanitària per 'colar' en un decret aquesta normativa. Es tracta del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, pel qual es legisla sobre la relació entre les administracions públiques i les empreses proveïdores de serveis i que, segons denuncia l'Aliança de Marees "obre la porta a noves i més extenses privatitzacions".





En l'acusació contra el Govern s'afegeix, a més, el fet que els canvis introduïts en aquest decret són els mateixos que es van tombar al Parlament el passat mes de febrer. En aquella ocasió, el vicepresident Pere Aragonès va veure com la Comissió d'Economia de Parlament va tombar un dels seus projectes estrella, que va comptar només amb els suports dels partits que sustenten al Govern. Allò no va frenar els desitjos del vicepresident de posar en marxa el seu projecte estrella, que ara ha vist la llum per mitjà d'un decret.





ARBITRARIETAT

Una de les principals acusacions que l'Aliança de Marees fa contra aquest decret és que propicia una "major arbitrarietat en l'assignació per part de govern a les empreses privades. Apel·lant genèricament a aquests criteris ambigus, es fa possible escamotejar els pocs mecanismes objectius de control social que actualment existeixen en la contractació pública".





A més, consideren que aquesta norma redueix el control públic sobre aquest tipus de contractacions "sota el pretext d'una major eficiència i eficàcia en la gestió administrativa", ja que se suprimeixen terminis i "s'enfosqueix encara més els processos de contractació, ja caracteritzats per la seva foscor, nepotisme i sospites periòdicament evidenciades de corrupció".





Un altre dels punts denunciats és el que allarga a deu anys l'acreditació de les entitats que optin a les concessions sense explicar els mecanismes de control a què s'han de sotmetre, cosa que passa just quan la situació a les residències de gent gran s'ha evidenciat catastròfica durant la pandèmia.





LEGITIMAR PRIVATITZACIONS

Segons els denunciants, les provisions es realitzaran mitjançant resolució del Departament de Treball, Afers Socials i família, per tant, l'empresa no haurà de signar cap contracte". El que vol dir, acusa l'Aliança de Marees, que en realitat és la pròpia administració "qui s'obliga amb les empreses. Si aquestes deixen d'estar interessades, o incompleixen i deixen les coses a mitges, no estan obligades per contracte a cap mena d'obligació". Això vol dir, denuncien, que les empreses mantindran el servei mentre els sigui rendible i deixaran de prestar-lo quan els resulti deficitari, sense cap mena de responsabilitat.





També defensen que amb la posada en marxa d'aquest decret es contribueix a "legitimar privatitzacions que la Generalitat havia vingut realitzant en els últims temps i obrir la porta a noves privatitzacions".





INFAME I ANTIDEMOCRÀTICA

La plataforma qualifica aquesta acció de Govern com "infame i antidemocràtica" i defensen la necessitat d'eliminar les privatitzacions dels serveis públics perquè passin a ser controlats directament per l'administració per intentar evitar que es tornin a produir situacions com les que s'han viscut a les residències de gent gran durant la pandèmia.





També demanen ajuda als partits polítics de l'oposició que ja van rebutjar al febrer la 'llei Aragonès, que actuïn i denunciïn l'actuació de la Generalitat. A més, asseguren que estan preparant accions per denunciar públicament la posada en marxa d'aquest decret.





Aquesta Aliança de Marees i Moviments Socials la conformen l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Marea Pensionista, Marea Blanca , Comissió Promotora RGC, Residències 5+1 , ATTAC Acordem, Plataforma SAD, Coordinadora d'Assemblees de Treballadors / es en Atur, No + Precarietat , Ascociación Hondurenya de Barcelona, PAH, les Kelly's i OEPB.