Gonzalo Gortázar: "La banca ho està passant malament però està ajudant a les persones"

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortáza r, ha presentat aquest divendres els resultats semestrals de l'entitat que s'arroguen uns tímids beneficis pel que fa al període anterior i aposta per la precaució en la provisió de més fons per fer front a un escenari de morositat a causa de la crisi econòmica del Covid-19.





Durant aquesta pandèmia l'entitat bancària ha treballat per acompanyar els seus treballadors i clients en tot el que li ha estat possible. A pregunta de CatalunyaPress si per a l'entitat la clau de la recuperació econòmica- que Gortázar ha dibuixat en un escenari de dos anys vista- era a les persones i la microeconomia ha respost que sí. Com a exemple d'aquestes esforç ha comentat: "des de les oficines van trucar als nostres clients més grans per veure com es trobaven i com podiem ajudar-los. Els vam donar totes les facilitats que van necessitar, avançament de l'cobrament de la pensió, atenció personalitzada amb visita tancada i així amb tothom, empreses i clients ".





Des que va començar la crisi del Covid-19 i sota el lema # AmbTuAraMésQueMai, a més de diferents línies de finançament i moratòries, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics i socials i, d'aquesta manera, donar resposta a les necessitats de les persones, famílies i empreses més afectades per la paralització de l'economia durant l'Estat d'Alarma.





Entre elles CaixaBank va avançar l'abonament de les pensions, de les prestacions d'atur i de les de suspensió temporal de treball a 3,6 milions de persones i ha establert un pla d'atenció prioritària a les oficines per a la gent gran.





CaixaBank ha condonat durant l'estat d'alarma el lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.600 famílies.





I a través del seu programa d'Acció social, ha intensificat les seves accions de suport canalitzant ajudes de la Fundació "la Caixa" cap a centenars d'entitats socials assistencials, en particular als menjadors socials, i amb iniciatives de voluntariat a distància ".





Molt rellevant ha estat la col·laboració amb la Fundació "la Caixa" i els Bancs d'Aliments a l'acció "Cap llar sense aliments", iniciada l'1 d'abril, que ha aconseguit recaptar 2,4 milions d'euros, dels quals la Fundació ha afegit 1 milió d'euros addicional. Aquest import s'ha distribuït entre 54 Bancs d'Aliments provincials, cosa que els ha permès adquirir 3.600 tones de productes bàsics per alimentar desenes de milers de persones en situació precària.









A més, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d'euros a la constitució d'un fons solidari que assegura el personal sanitari (700.000 persones) de manera gratuïta.





Per tots aquestes accions CaixaBank ha rebut el premi "Excel·lència en Lideratge a Europa Occidental 2020" revista britànica Euromoney pel seu compromís amb les persones i la societat en resposta a la crisi de la Covid-19.





En paraules del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "el sector bancari està patint la crisi com va patir l'anterior i s'ha proposat col·laborar per no deixar ningú enrere. És important estar amb les empreses i aportar liquiditat perquè no vagin a concurs de creditors. Ajudar als nostres majors, aturats i no fallar als nostres joves que són el futur d'aquest país. Ells tampoc han de suportar la duresa d'aquesta crisi com va passar en l'anterior. Com a societat hem de veure més endavant, a partir del 2022 com equilibrem els comptes públics però ni aquest any ni el següent és el moment de fer-ho per donar-li temps a tots els sectors econòmics a recuperar-se ".





Per Gortázar "no té sentit pujar els impostos si al final la base sobre les que es calcula minva, pujaran però també es recaptarà menys. És el moment d'ajudar a la gent i les empreses a recuperar-se, repartint bé les ajudes europees, cal activar l'economia perquè tot funcioni i sortim d'aquesta crisi enfortits ".





CAIXABANK RESPECTA LES DECISIONS DELS REGULADORS DEL BCE

El conseller delegat de CaixaBank ha afirmat aquest divendres que el banc preveu repartir dividends amb càrrec als resultats d'aquest 2020 un cop el Banc Central Europeu (BCE) aixequi la seva recomanació a la banca de no repartir-los i no efectuar recompres d'accions pròpies per preservar el capital de les entitats, una mesura estesa fins l'1 de gener de 2021.





En la roda de premsa de resultats, realitzada de forma telemàtica, Gortázar ha expressat la seva "confiança en que el BCE canviarà la seva posició a final d'any", de manera que el banc està reservant diners per a l'abonament de l'dividend.





"Aquesta mesura té tota la lògica del món. No la criticaré. Entenc el que està fent el supervisor, però també ho entenc com a mesura excepcional i temporal, no definitiva", ha assegurat Gortázar.





Ha indicat que aquest dividend serà "en metàl·lic" i no en accions, i ha recordat que CaixaBank va decidir al març pagar 7 cèntims per acció de dividend a compte de 2019 en lloc dels 15 cèntims per acció que estaven previstos.





De cara a aquest 2020, l'entitat ha modificat la política de dividends per a l'exercici consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50% del benefici net reportat, passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30%.





REDUCCIÓ DE LA RÀTIO DE MOROSITAT I PROVISIÓ DE FONS





La ràtio de morositat es redueix durant l'any fins al 3,5% (-6 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 63% (+8 punts percentuals durant l'any després de reforçar les provisions). El cost de el risc a 12 mesos se situa en el 0,61%.





El Grup CaixaBank va obtenir durant el primer semestre de l'any un benefici atribuït de 205 milions d'euros, un 67% menys respecte a el mateix període de l'exercici anterior, després de fer, una provisió extraordinària de 1.155 milions d'euros per tal d'anticipar-se a impactes futurs pels efectes econòmics de l'Covid-19.





Durant el primer trimestre es van dotar 400 milions i, en el segon, s'ha registrat una provisió de 755 milions. Així mateix, els resultats de 2019 van estar marcats per l'impacte de l'acord laboral (978 milions d'euros).





MORATÒRIA DE LLOGUERS I CONCESSIÓ DE PRÉSTECS ICO

CaixaBank es va sumar a la concessió de préstecs per pagar el lloguer avalats per l'ICO

Fins al 30 de juny, l'entitat ha aprovat un total de 357.488 sol·licituds de moratòria dels seus clients en Españ a, que afecten una cartera de 9.848.000 d'euros.





Com a entitat associada a la CECA, a més de adherir-se a la moratòria hipotecària i de préstecs al consum plantejada pel Govern, ha donat suport a la moratòria sectorial, ampliant la durada de les moratòries legals en el pagament d'aquests crèdits, i estenent-les més enllà dels col·lectius vulnerables inclosos en el Reial decret llei.





CaixaBank ha concedit 32.500 milions d'euros a el sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l'inici de la comercialització de les línies ICO Covid-19, CaixaBank ha gestionat més de 164.000 sol·licituds de préstecs per un import total de 13.726.000 d'euros.





VOLUM DE NEGOCI RÈCORD

El volum de negoci (crèdits + recursos) del primer semestre ascendeix als 643.631.000 d'euros, la xifra més alta des que es va crear CaixaBank. El crèdit a la clientela brut arriba als 242.956.000 d'euros amb un creixement del + 6,8% durant l'any, com a conseqüència essencialment de l'augment de l'crèdit a empreses (+ 15,9%).





Els recursos de clients ascendeixen a 400.675.000 d'euros a 30 de juny de al 2020 (+ 4,3% durant l'any i + 6,4% en el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. Les famílies i empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat i també ha influït l'efecte estacional habitual de les pagues dobles durant el segon trimestre de cada any.





Els actius sota gestió, que ascendeixen a 98.573.000 d'euros, es redueixen durant l'any, essencialment, per l'evolució negativa dels mercats, si bé durant el segon trimestre es registra una recuperació parcial, el que permet un creixement trimestral del 6, 7%.





El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAV se situa en 65.619.000 d'euros (-4,3% l'any i + 7,2% en el trimestre) i els plans de pensions arriben als 32.954.000 d'euros (- 2,3% en l'any i + 5,9% en el trimestre).





Els actius líquids totals se situen en 106.609.000 d'euros -la xifra més alta aconseguida per l'entitat-, amb un creixement de 17.182.000 d'euros durant l'any a causa, principalment, de la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa d'BCE.





El Liquidity Coverage Ràtio de el Grup (LCR) en data 30 de juny de 2020 és del 283%, el que mostra una àmplia posició de liquiditat (198% de LCR de mitjana en els últims 12 mesos), molt per sobre del mínim requerit del 100%.