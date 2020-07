Els diners dels fons europeus començarà a arribar a Espanya en la primavera de 2021

Conferència de presidents / Moncloa





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha informat aquest divendres als líders autonòmics durant la Conferència de Presidents que a la primavera de 2021 es podria començar a rebre prefinançament pel 10% dels fons fruit de l'Acord de Recuperació Econòmica arribat a la Unió Europea.





Així mateix, ha avançat que el sistema de repartiment d'aquests fons entre les comunitats, en concret els corresponents a l'instrument de "facilitat de recuperació i resiliència", funcionarà "per projectes alineats" amb els eixos de transformació acordats pel Consell Europeu: la digitalització , la transició ecològica, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.





Sánchez ha explicat que "s'avaluaran els projectes que puguin ser tractors i proposin les comunitats autònomes (CCAA), els departaments ministerials i la societat civil". "És a dir, el repartiment no seguirà els criteris clàssics. Aquest és un Fons diferent, nou", ha remarcat.













"El que valorarem serà l'aportació d'aquests projectes a cadascuna de les línies transformadores, sent conscients que per aquest Govern la cohesió territorial és un principi irrenunciable (de fet, és un dels eixos transformadors). És molt important entendre que la gestió de Fons de Resiliència i Resistència és un tot i hem d'estar molt coordinats ", ha emfatitzat.





En aquest punt, ha avisat que "la Comissió Europea és clara en aquest punt", a l'assenyalar que "si qualsevol projecte seleccionat en una CC.AA. té una incidència d'execució, aquesta afectaria i impactaria en l'execució de la resta de projectes existents vinculats a aquest eix ".





"És fonamental, com veuen, la co-governança i la visió de conjunt. Hem d'aprofitar l'oportunitat, hem de fer les coses bé i hem de fer-les junts. Som interdependents també en la recuperació com ho som en el combat contra la pandèmia", ha reivindicat, després de destacar que les comunitats "participaran activament" en els fons, "reforçant la co-governança".













També ha explicat que les entitats locals hauran de tenir també, "sobretot, les grans ciutats, una participació activa tant en la proposta com en el desenvolupament dels projectes". "Pel que igualment s'articularan mecanismes de col·laboració amb les entitats locals per posar a disposició dels Fons i tota la maquinària administrativa de les administracions", ha postil·lat.





Pel que fa a l'instrument 'React UE', Sánchez ha informat que "el marc està encara pendent de definir el seu reglament de desenvolupament". "Però la informació de què disposem és que serà més semblant a el Marc Financer i als Fons FEDER", ha afegit.





CALENDARI

Sobre els terminis, Sánchez ha recordat que els plans de reformes i inversions, que hauran d'abastar el període de 2021-2023 ", es podran presentar fins al 30 d'abril de 2021, i es podran començar a enviar des el 15 d'octubre de 2020 . A més, ha assenyalat que la Comissió Europea està disponible des d'aquest moment per iniciar el diàleg bilateral amb els Estats membres per preparar els projectes de plans.













Segons ha informat Sánchez, les conclusions de el Consell Europeu estableixen que hi haurà una prefinançament de l'10%, de la contribució financera a cada Estat membre, que podria efectuar-se després de l'aprovació de el pla i l'adopció de l'compromís jurídic per part de la Comissió.





10% DELS FONS A LA PRIMAVERA 2021

Tot i que ha reconegut que "hi ha incertesa sobre quan començaran a arribar els fons", ha anunciat que des del Govern estimen que podrien començar a rebre prefinançament pel 10% dels fons "a partir de la primavera del 2021".





"El calendari de pagaments s'especificarà en l'acord que s'adopti després del debat amb l'Estat Membre. Els terminis depenen de l'assoliment de fites i objectius específics, mesurables, assolibles i amb terminis determinats", ha afegit.





A més, ha afegit que "l'execució no pot anar més enllà de 2023 ni per a subvencions ni préstecs" i que "els pagaments corresponents s'han d'efectuar com a molt tard al 31 de desembre de 2026".













D'altra banda, el líder d'l'Executiu ha trasllat als presidents autonòmics que ell serà l'encarregat de dirigir el fons de recuperació, a través d'una nova Comissió interministerial que presidirà ell mateix. A més, ha anunciat la creació d'una Unitat de Seguiment de el Fons de Recuperació en el Gabinet de la Presidència de el Govern a La Moncloa.





També ha explicat que "hi haurà col·laboració publicoprivada a través d'un grup d'alt nivell" a l'hora de gestionar aquests fons, així com col·laboració multinivell en viaris fòrums, com la Conferència sectorial amb les comunitats i ciutats autònomes, que liderarà la ministra d'Hisenda.





I ha assegurat que s'introduirà el Fons de Recuperació en els debats habituals de les properes conferències de presidents, i que en aquest procés de governança, participaran també les entitats locals.





"Si sabem utilitzar els fons de l'acord, si sabem invertir-los amb intel·ligència, tenim un futur brillant per construir. Per això emplaço a tots, presidentes i presidents, que treballem amb rigor i estructura, però també amb creativitat en els projectes i amb màxima coordinació perquè aquests diners compleixi la seva funció ", ha reclamat Sánchez als presidents autonòmics.