Guerra de el Govern i el TSJC pel tancament dels bars a mitjanit

La Generalitat ha tornat a decretar el tancament de bars i restaurants a partir de la mitjanit a les ciutats catalanes afectades per brots de coronavirus tot i la suspensió de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aquesta norma.





L'Executiu català ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la nova resolució, aquest divendres i que entrarà en vigor el diumenge a les 9 hores per un termini de 15 dies.





La suspensió de l'tribunal afectava la part de el text que limitava l'horari de bars, restaurants, xiringuitos i bars musicals de Barcelona i municipis de la seva àrea metropolitana, a més de Figueres i Vilafant (Girona) i més de 40 municipis de la província de Lleida .





Així ho ha estimat la Sala del Contenciós Administratiu en part el recurs de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) contra la resolució que va publicar el Govern el 24 de juliol amb noves mesures de contenció de l'Covid-19.





Ara, la nova resolució de la Generalitat afecta Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà (Barcelona).





D'aquesta manera, les mesures de contenció s'ampliaran també a Castelldefels i Gavà, després de la sol·licitud a l'Procicat de formar part del grup de municipis metropolitans amb restriccions arran d'un repunt de casos positius entre la població casteldefelense.





La resolució segueix contemplant la prohibició de reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat, la limitació d'aforament en bars i restaurants i la recomanació de romandre en el domicili excepte en determinats casos.





Aquests casos són anar a treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; per comprar en establiments amb cita prèvia; acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, renovació de permisos, exàmens i mudances; fer esport, activitats culturals i d'oci amb el nucli de convivència habitual; anar a horts familiars d'autoconsum; i per causes de força major.





Els casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres es limitaran a l'33% del seu aforament, mentre que les activitats esportives i culturals com gimnasos, cinemes, teatres i piscines, entre d'altres, es podran dur a terme sempre que no se superi el 50 % de l'aforament i es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats en el marc de l'Procicat.





Les biblioteques, monuments i museus seguiran oberts amb subjecció a el pla sectorial de el Pla d'actuació de l'Procicat, així com els casals i colònies d'estiu, que també han de complir amb els criteris generals del seu pla sectorial.