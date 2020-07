La Generalitat demana a l'Exèrcit posposar els exàmens que significarien l'arribada de 1.200 militars a Lleida

La delegada de la Generalitat al Pirineu i Aran, Rosa Amorós, ha plantejat aquest divendres a la direcció de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn (Lleida) la possibilitat de posposar, per por a brots de coronavirus, els exàmens de la propera setmana als quals es presentaran 1.200 militars, una proposta que l'Exèrcit no ha contemplat per tractar-se d'una convocatòria de el Ministeri de Defensa.

















Amorós ha explicat que la direcció de l'acadèmia ha assegurat aquest divendres que els militars arribaran als exàmens de dilluns amb una declaració jurada sobre el seu bon estat de salut i que si algun arriba amb símptomes serà expulsat de les proves d'aquest any i de la convocatòria de ve.





Segons la delegada, uns 300 militars dels 1.200 que arribaran a examinar-s'allotjaran a l'acadèmia i la resta en hotels, cases rurals i pisos de la comarca del Pallars Jussà, i que després de les proves es quedaran unes 600 persones.





En la trobada, Amorós i alcaldes de la zona, han mostrat el seu enuig per no haver conegut abans l'arribada dels aspirants al que, segons ha explicat, la direcció de l'acadèmia ha respost afirmant que no s'havia comunicat als ajuntaments de la zona "perquè les proves es fan cada any i havien pres mesures exhaustives".





A la trobada, a més d'Amorós i comandaments de l'acadèmia, hi han assistit alcaldes de la comarca del Pallars Jussà, membres de el Consell Comarcal, responsables de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i comandaments dels Mossos d'Esquadra.