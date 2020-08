El 'Bacha bazi', la pràctica mitjançant la qual els afganesos utilitzen a joves com a esclaus sexuals

Un comandant talibà que assegura que va lluitar contra els russos a les files jihadistes protagonitza un vídeo en què es veu com abusa de joves menors. Segons aquest tipus de persones, el que fan és ser fidels a la 'Bacha bazi', una tradició afganesa per la qual converteixen joves nois en esclaus sexuals.









Al vídeo, el tipus explica que ha abusat d'uns 3.000 nens, la majoria comprats als seus pares que els venen perquè no tenen diners. Després, els vesteix dones perquè ballin per a ell i després els sotmet a aberracions sexuals.





'Bacha bazi', en dari -una de les dels llengües oficials afganes- vol dir "jugar amb nens". Els homes utilitzen aquesta pràctica pederasta per distreure i obtenir plaer.





Tot i que la pràctica va ser prohibida pels talibans entre 1996 i 2001, ha tornat a sorgir en els últims anys i es practica sobretot a les zones rurals de sud i en alguna regions del nord. Aquí, utilitzen a nois d'entre 10 i 18 anys vestits de dona com a ballarines i joguines sexuals en trobades de diversos homes. A més, els maquillen i de vegades els tenyeixen els cabells. Moltes vegades els que ho fan són persones riques: policies, polítics, comandants, caps de guerra...





I per estrany que sembli, la pràctica és acceptada en aquest país.





D'on sorgeix aquesta pràctica?

Algunes associacions creuen que la practica va començar com a conseqüència de la segregació de gènere a l'Afganistan i la manca de contacte amb dones.





Però clarament va prosperar perquè l'accés a la justícia és gairebé nul a l'Afganistan. La llei afganesa castiga la violació i l'homosexualitat però no parla sobre el 'Bacha bazi', de manera que hi ha un «buit i una ambigüitat» de sistema sobre el tema.









Segons la Comissió Independent de drets humans a l'Afganistan, alguns adeptes d'aquesta pràctica tenen contactes en els cossos de l'estat i mitjançant suborns eviten les sancions.





Els 'bachas'

Els nens 'bachas' són segrestats o de vegades venuts per les seves famílies pobres. Segons l'informe de la Comissió Independent de drets humans a l'Afganistan, "les víctimes, que són violades regularment, pateixen greus traumes psicològics. Presenten signes d'estrès i de pèrdua d'autoestima, desesperança i pessimisme. El 'Bacha bazi' desperta temor entre els nens, però també sentiments de venjança i hostilitat".





Malauradament, alguns d'aquests adolescents, traumatitzats i sense altra sortida, perpetuen aquesta pràctica quan són adults.





Els talibans utilitzen a aquests nens per per perpetrar atacs: envien els seus esclaus per infiltrar-se en la policia i perpetrar atacs.