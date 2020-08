Rufián assumeix que ERC no és imprescindible per al Govern central després dels acostaments de l'Executiu i Cs

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, assumeix que el seu partit ja no és "tan imprescindible" per al Govern de PSOE i Unides Podem després de la "activació" de Ciutadans com "actor polític" arran de l' estat d'alarma derivat del coronavirus i ha cridat a reflexionar sobre quin ha de ser ara la seva estratègia.









En una entrevista amb Europa Press, Rufián ha assenyalat que d'aquesta pandèmia se surt amb "molt males notícies" i una d'elles és el protagonisme adquirit per la formació taronja, el qual, tot i ser, al seu parer, un partit "a absoluta desintegració "com es veurà en les eleccions a Catalunya, ha sabut jugar" l'última bala que li quedava "en la negociació per a l'aprovació de les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma, els vots van ser clau perquè sortissin endavant.

I és precisament aquesta "activació" de Ciutadans com "actor" en el tauler polític ha comportat que els 13 diputats d'ERC, segons Rufián, deixin de ser "tan imprescindibles" per al Govern com ho van ser des de la investidura de Pere Sánchez. "Això ens ha de fer reflexionar i fer replantejar la nostra estratègia a l'hora de negociar o interlocutar amb qui sigui", ha dit.





AMB CIUTADANS SÓN "MÉS SENZILLS" ELS "RETALLADES"

Rufià ha avisat del que "nociu" que és per a l'esquerra espanyola acostar-se a Cs, encara que entén que a el Govern li pugui resultar "més senzill" negociar amb ells que amb ERC les "contrapartides" que comportaran els 140.000 milions d'euros que Espanya rebrà de el fons de recuperació europeu, és a dir, les "retallades" i uns pressupostos "restrictius". Sobretot, ha reblat, si el pla de reformes que es vaig enviar a Brussel·les l'ha d'aprovar "gent com Merkel, Macron o Rutte".





En tot cas, Rufián ja avisa l'Executiu que ha de triar entre els 10 vots d'aquesta "dreta" que capitaneja Inés Arrimadas, que es fa "fotos a Colón amb Vox i el PP", que vol "carregar-se" la taula de diàleg amb Catalunya i que vol aprovar el contracte únic i implantar una fiscalitat "injusta", o bé els 13 de l'esquerra independentista catalana, que aposta pel "diàleg" i per polítiques socials que ajudin a sortir als ciutadans del "forat" provocat per la crisi del coronavirus.





En funció del que triï, el Govern serà "una cosa o una altra", ha dit Rufián, rebutjant així del tot que ERC vagi a participar d'uns pressupostos en els quals estigui Ciutadans, un partit "reaccionari" i "incompatible" amb els seus postulats i també, en la seva opinió, amb els de l'esquerra. "L'Ingrés Mínim Vital, amb Ciutadans en l'equació, pot arribar a durar poc", ha posat com a exemple.





A PODEM LI FALTA MÚSCUL

Amb tot, ha insistit que veuria "legítim" que el Govern de Sánchez s'acabés decantant per aquest camí, entre altres coses, perquè serà "molt més senzill". El que no té tan clar és fins quan podrà "aguantar" Unides Podem ni fins quan "callaran" perquè, després ERC, els següents seran ells.





Rufián no entra a vaticinar si, arribat el moment, Unides Podem acabarà trencant amb el PSOE si el Govern pacta amb Ciutadans, però sí que ha destacat que en les últimes campanyes electorals ERC li ha vingut avisant de les "contradiccions" en què incorrerien en un Govern de coalició, dóna la seva experiència a l'Executiu català.





"Nosaltres també tenim contradiccions en el Govern, però crec que això de Podem també té un punt de falta de múscul i d'aparell", ha comentat l'independentista català, que creu que va ser la seva intenció de tractar de guanyar espai al PSOE per l'esquerra la que va portar a Podem el 2017 a presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy.





"Però és molt difícil amb un partit que té una delegació a cada poble d'aquest país", ha afegit Rufián, per advertir els de Pablo Iglesias que acabaran pagant a les urnes alguns dels posicionaments que han tingut fins al moment.





SÁNCHEZ "JUGA A ESCACS AMB EL PAÍS"

La veu d'ERC a Madrid sosté que Sánchez "de vegades" sembla que "juga a escacs amb el país" i que, d'alguna manera, juga amb "tots". Només cal recordar que al seu dia va ser capaç de signar un acord d'investidura amb Albert Rivera, als pocs mesos "amenaçar" amb enviar a la presó els dirigents independentistes catalans en el "exili" i "insultar" a l'escola i els mitjans de comunicació públics catalans, i després "va jurar i perjurar" que no pactaria amb Iglesias.





I que creu que farà el mateix si, com va assegurar aquesta setmana al Ple de Congrés, aspira que la legislatura duri quatre anys, el que, segons vaticina, "potser" passi si pacta amb Ciutadans. En tot cas, Rufián creu que "la millor notícia" per a aquest Govern és el "lamentable" nivell de la seva oposició, que només ha proposat "més banderes i corbates negres" des que va esclatar l'emergència sanitària.