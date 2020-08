Una experta en immunoteràpia de la UNIR creu que la vacuna del coronavirus podria arribar a la tardor

Carmen Álvarez-Domínguez, una experta en Immunoteràpia de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) ha destacat que "cal ser molt optimistes" respecte a l'arribada d'una vacuna contra la Covid-19 que podria produir-se "per a octubre o novembre probablement ".









"És la primera vegada que veiem que s'està accelerant el procés d'aconseguir una vacuna i hi ha molta gent treballant. Aquest és el moment", segons ha comentat en una entrevista amb Europa Press.





L'experta ha explicat que, per al desenvolupament d'una vacuna, calen diverses fases. La primera d'elles, o 'Fase 0', és la fase "preclínica", ha informat. "Es realitza en animals d'experimentació o en cultius cel·lulars. Si no tenen èxit, no pot passar-se a l'experimentació amb humans". Segons ha aclarit la professora, aquesta etapa pot portar "fins a 10 anys". En el cas de la Covid, els experts "ja fa anys que treballen en aquesta fase gràcies a virus anteriors molt semblants".





En aquest sentit, la professora ha recalcat que de la mateixa manera pot produir-se la "immunitat creuada", és a dir, comptar amb una resistència a aquest virus després d'haver passat un altre amb característiques similars.





Després d'aquest procés comença la 'Fase 1'. En ella, es realitzen els assajos clínics amb humans. "S'agafa una mostra d'uns 100 voluntaris d'entre 18 i 55 anys sans i s'avalua en ells la dosi, toxicitat, via d'administració i efecte immunològic", ha explicat. Si es donen resultats positius, comença la 'Fase 2', en què s'amplia a 500 persones "centrant-se en la resposta immunològica, intervals i dosis".





A continuació, si els resultats són favorables, es passa a la 'Fase 3', en la qual ja es troba, per exemple, la vacuna de la companyia nord-americana 'Moderna', "i ja amb unes 30.000 persones, es veurien els efectes secundaris i la resposta immune a més llarg termini ", ha afirmat.





La 'Fase 4', per la seva banda, "només es dóna si ha existit un efecte secundari important" i en ella, "s'experimenta novament amb milers de persones de diferents parts de món", ha destacat la professora. En el cas de la Covid, "només se sabrà si hi haurà una quarta fase quan s'alliberin les dades de la tercera", ha assenyalat.





Aquestes fases clíniques "solen tenir una durada d'uns 2 i 4 anys. Mai menys de 18 mesos perquè sigui segur". Álvarez-Domínguez ha destacat referent a això que en el cas d'aquesta pandèmia, les dades són "molt bons i hem de ser confiats ja que mai s'ha donat en ciència aquesta situació en què hi ha tantíssima gent lluitant per una mateixa vacuna".





TIPUS DE VACUNES

Per la seva banda, l'experta ha subratllat que les vacunes que més ràpid s'estan desenvolupant són, d'una banda, l'anteriorment descrita de laboratori 'Moderna' i, de l'altra, la de 'Oxford Vaccine Group' però, com ha recalcat, aquestes "no són iguals". En el primer dels casos, la vacuna "s'ha desenvolupat amb ARN, és totalment sintètica". Per això, "tindrà bastant menys toxicitat". Pel que fa a Oxford, es tracta d'"un virus atenuat", per això, "no es necessiten potenciadors de la resposta immune". No obstant això, "les dues estan donant molt bones dades", ha assegurat.





Les vacunes sintètiques són, al seu torn, més ràpides de produir, "però en els dos casos podria oscil·lar entre els dos mesos". A l'hora de la producció, la professora ha destacat que "les vacunes són els medicaments menys rendibles" i que el seu preu de comercialització és similar a el de producció, podent ser aquest uns 100 euros per unitat. Les vacunes sintètiques, per la seva banda, "poden ser fins a la meitat de barates que les del virus atenuat".





COMENÇAR LA VACUNACIÓ

A l'hora de decidir qui seran els primers grups en rebre la vacuna un cop estigui desenvolupada, l'experta ha opinat que "després de vacunar les persones més exposades com són sanitaris o personal de residències ... els primers haurien de ser els joves ja que són els que podrien aturar la malaltia al no passar-la a la gent gran. "





L'experta ha aclarit que "en vacunació, mai cal fer-ho a el cent per cent de la població i aquests col·lectius ja suposarien un quaranta per cent dels ciutadans", per això, opina, "amb aquestes vacunacions seria suficient".





Pel que fa a si aquesta hagués de ser obligatòria o no, Carmen Álvarez-Domínguez ha opinat que "sí" en el cas dels nens. En el cas dels adults, sota el nostre sistema legislatiu "no és possible obligar-los", ha conclòs.