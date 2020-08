Illa recomana seguir els consells de la Generalitat i recolza que les autonomies prenguin mesures

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha donat suport aquest dissabte les mesures que estan prenent les autonomies contra el coronavirus i ha afegit que "s'han de seguir les recomanacions que fa la Generalitat de Catalunya".









Durant unes declaracions a Palamós (Girona) al clausurar les II Jornades municipalistes de PSC de les Comarques de Girona, Illa ha defensat que la Conferència de Presidents de divendres no fos telemàtica.





"La política és dialogar i acordar. Estem davant moments molt complicats i és bo trobar-nos presencialment. Tothom ha de fer la seva feina", ha dit després que el president de la Generalitat, Quim Torra, no acudís a no poder assistir telemàticament , com havia demanat.





Illa ha explicat als periodistes que aquesta absència no perjudicarà Catalunya en el repartiment dels fons de rescat: "No hi ha voluntat d'això, a fi de garantir que aquestes ajudes tinguin una adequada distribució territorial".





El ministre ha destacat que, després de 14 trobades telemàtics, divendres es donés de forma presencial "informació dels mecanismes de cogovernança amb els quals es distribuiran els fons europeus".





"Trobar-nos per valorar com evoluciona el coronavirus, per compartir les mesures que s'estan prenent, per fer un exercici de cogovernança que portem fent aquests mesos, i per donar informació sobre els fons europeus" ha estat pertinent i convenient, ha afegit.

Durant la trobada de PSC, el també secretari d'Organització i Acció Electoral del partit ha explicat a alcaldes i regidors l'acord que injectarà 140.000 milions d'euros per superar la crisi provocada pel coronavirus, han informat els socialistes via Twitter.