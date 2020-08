Les associacions de consumidors demanen que el preu de les màscares sigui de 16 cèntims

Facua - Consumidors en Acció s'han dirigit per carta als ministres Salvador Illa i Alberto Garzón, i a el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, per demanar la baixada urgent dels preus màxims de les màscares i la seva gratuïtat per als consumidors vulnerables.





















Recorda que a l'abril el Govern va indicar en un document que el cost de les màscares quirúrgiques podia estar en 16 cèntims.









Segons indiquen les associacions de consumidors "abans de la pandèmia de Covid-19, estaven venent aquest producte a proveïdors a 3 cèntims cada unitat impostos inclosos".





















Aquesta reclamació s'uneix a la campanya per rebaixar l'IVA de les mascaretes. Es porta diversos dies recollint signatures a la plataforma Change.org , a iniciativa d'un farmacèutic d'un poble de Granada, i està dirigida a l'Ministeri de Sanitat.