Rufià avisa que si l'esquerra no és valent, l'independentisme "farà un pas endavant"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha exigit a el Govern que posi sobre la taula una "contrapartida política" per buscar una sortida a l'conflicte català i que tingui algun "gest" amb els condemnats per l'1-O després de la " salvatjada "que, des del seu punt de vista, ha suposat la revocació de l'tercer grau penitenciari que els havia concedit la Generalitat i que ha afavorit la Fiscalia.





Així ho demanda Rufián en una entrevista a Europa Press en què també avisa que si l'esquerra no actua amb "valentia" i "torna a decebre" en aquest tema, l'independentisme "donarà un pas endavant" i guanyarà força.





Després de la revocació de la semillibertat de cinc dels condemnats, entre ells el líder d'ERC, Oriol Junqueras, el coordinador nacional de la formació i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir a el Govern un "moviment clar per l'amnistia i la llibertat dels presos "perquè la Taula de diàleg bilateral funcioni.





Preguntat si aquest no és un ultimàtum "impossible" de complir, Rufián replica que "en tot cas és un òrgan ja sabut" que la seva formació fa temps que reclama. "L'amnistia es va fer el 1977 amb feixistes i amb assassins Com no fer-la amb demòcrates? És una proposta política que venim defensant, amb la qual hem guanyat dues eleccions generals, i que espera contrapropostes. Espera una proposta política", ha incidit.





DE MOMENT NOMÉS HI HA FOTOS

Rufián no ha concretat quines són aquestes contrapropostes que esperen de Govern. "Tant de bo pogués respondre-li", admet, abans de lamentar que fins ara Moncloa només ha respost amb el silenci o la repressió. "El que tenim és silenci o empresonament dels nostres companys. Tant de bo poguéssim entrar en un temps en el qual es pogués debatre una proposta de Govern, però no ha arribat res, l'únic que hem tingut a la taula de diàleg són fotos", ha denunciat.





La veu d'ERC a Madrid no menysprea les imatges que transmeten que "gent diferent se senti a parlar", però remarca que "ara es necessita un contingut". Respecte a l'anunci de Govern que es reformaria el Codi Penal pel que fa als delictes de sedició, Rufián ha assenyalat que de moment només l'han "vist en titulars" i ha avisat que "seria un mal negoci" ampliar aquest tipus de delicte a canvi de rebaixar penes perquè això seria tant com "condemnar de facto a la següent generació d'independentistes".





A més, sosté que l'entrada en escena de Ciutadans com a soci de Govern per l'aprovació de les pròrrogues de l'estat d'alarma també "suposa carregar-se una taula de diàleg que ells qualifiquen de 'taula de la vergonya'".





"És curiós que sigui vergonyós parlar, em sembla que és l'antipolítica", indica, subratllant que, en qualsevol cas, aquí "el viratge és de el Govern" i no dels d'Inés Acostades, que sempre s'han referit a la presó on estan els seus companys com "l'hotel de Lledoners". "És bastant salvatge i inhumà", denuncia.





NO N'HI HA PROU AMB FILS DE TWITTER

Preguntat sobre si el Govern segueix pactant amb Ciutadans, ERC no contemplarà donar suport als Pressupostos o si tot depèn de que hi hagi "gestos" amb els presos, el portaveu parlamentari ha incidit que en aquest terreny fins ara només hi ha hagut "un fil de Twitter "de el vicepresident Pablo Iglesias denunciant la revocació de l'tercer grau.





"Quan ets vicepresident, potser tens una miqueta més a dir i sobretot de fer. El agraïm, però és notòriament insuficient", ha postil·lat Rufián, que ha insistit que "una part d'Estat, 'deep state', ha declarat la guerra a una part de Govern oa tot el o Govern "i no només als independentistes.

"Alguna cosa funciona malament en aquest país i quan tu et qualifiques com el Govern més progressista de la Història d'Espanya s'ha de notar més enllà de muntar 17 ministeris amb noms molt bonics. Els demanem una mica més de valentia. Jo no estic en un ministeri i no tinc el grau de poder que tenen ells, però estic convençut que es poden fer moltes coses ", ha remarcat.





AIXÍ ÉS MOLT DIFÍCIL

Segons la seva opinió, "potser" el ministeri fiscal, Interior, Presidència o Vicepresidència de Govern podrien fer alguna cosa perquè "és bastant vergonyós que una organització de l'prestigi d'Amnistia Internacional digui que a Espanya hi ha presos polítics". Uns presos que són "companys i amics" el que també influeix en els "estats d'ànim". "Així és molt difícil fer política, perquè cal demanar-li diagnòstics freds i objectius a tothom", reconeix.





Per tot això, insisteix que la revocació de l'tercer grau és "una salvatjada que dinamita la política" i que "el silenci i la inacció de Govern encoratja" als que fomenten la repressió. "Coses com aquesta fan que els apòstols de com pitjor millor destapin cava, tant d'un costat com de l'altre. És una notícia perquè l'alternativa és molt dolenta, és nefasta, és pur feixisme", ha asseverat.





En qualsevol cas, Rufián assumeix que "res del que ha succeït entre ERC i el PSOE en els últims mesos és fruit de la innocència o la candidesa. Nosaltres coneixem perfectament a l'PSOE i sempre fem la mateixa reflexió", explica, recordant "el engany "de la reforma estatutària de 2006.

"Tothom recorda com amb aquella decepció de l'esquerra espanyola molts federalistes es van adonar que l'única via de canvi real era a través de l'autodeterminació de Catalunya. L'independentisme en definitiva va fer un pas cap endavant i ara estem en el mateix escenari ", adverteix.

Rufià espera que "no passi", però avisa que "si l'esquerra espanyola torna a decebre", "tothom pot arribar a entendre que l'independentisme, el republicanisme català, farà un pas cap endavant", aglutinarà forces i s'aconseguirà un major suport electoral.





"A nosaltres ens vota gent que no se sent necessàriament independentista, que té una tricolor a la finestra, que fa quatre anys vot a Iglesias, que fa 8 vot a PSOE o fins i tot votava a Felipe i tot és fruit de la decepció", ha conclòs.