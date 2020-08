Calvet proposarà a Ábalos crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciat que proposarà al ministre de Transports, José Luis Ábalos, crear una Autoritat Aeroportuària de Catalunya única per gestionar aquestes infraestructures des del territori.





Així ho ha explicat, ja que veu urgent replantejar el model "centralitzat" actual a través d'aquesta autoritat, que facilitaria l'encaix dels aeroports a Catalunya i augmentaria el seu potencial econòmic i social.





Participarien en aquesta autoritat Generalitat, ajuntaments, cambres de comerç, patronals i sindicats, així com l'Estat, amb l'objectiu que aquest nou organisme tingui una "visió holística" d'aquestes infraestructures, per aconseguir més implicació de la societat i un major retorn econòmic a el territori.





Segons Calvet, l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya podria subdividir-se en autoritats aeroportuàries dels principals aeroports catalans: Barcelona, Girona, Reus (Tarragona), Alguaire (Lleida) i Andorra-la Seu d'Urgell (Lleida).





L'objectiu també és disposar de tots els indicadors d'activitat aeroportuària a Catalunya, així com del seu impacte econòmic, incloent els llocs de treball directes i indirectes associats.





"Som molt crítics amb la gestió aeroportuària que fa l'Estat a Catalunya. És antiga i basada en una empresa publicoprivada que cotitza a la borsa i veu el sistema aeroportuari com un únic sistema centralitzat i que no atén les necessitats del territori", ha dit.





Ha criticat que hi ha diversos organismes que defensen conceptes clau, però de forma fragmentada: "Hi ha qui vetlla pels interessos dels accionistes, les tarifes, la seguretat aèria ... però no hi ha qui vetlli pels interessos del territori".





Calvet també veu una oportunitat en el pròxim Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (Dora) perquè s'incloguin "inversions essencials" per al sistema aeroportuari català.





AMPLIACIÓ DEL PRAT

Es refereix a la connexió en alta velocitat per als aeroports de Barcelona, Girona i Reus amb la finalitat de "configurar un veritable front aeroportuari". "Això ens ajudaria a repensar i redimensionar el propi Aeroport de Barcelona i les necessitats d'ampliació que pugui tenir ", segons el conseller, que ja ha avançat algunes de les seves objeccions.





I és que Calvet està disposat a estudiar les ampliacions en el costat terra referents a l'activitat econòmica, però no les de la banda aire si impliquen entrar en espais protegits (com el de la Ricarda, que forma part de la Xarxa Natura 2000, per la qual que és té el segell de conservació tutelat per la UE): "No estarem a favor. Són espais d'altíssim valor ecològic". "Si Dora inclou les inversions necessàries, podrem replantejar les necessitats d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona", ha afegit.