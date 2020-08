El 40% dels casos de demència es podrien prevenir o retardar

Modificar 12 factors de risc al llarg de la vida podria retardar o prevenir el 40 per cent dels casos de demència, segons un informe actualitzat de la Comissió Lancet sobre la prevenció, intervenció i cura de la demència, presentat a la Conferència Internacional de l'Associació d'Alzheimer (AAIC 2020).













Vint experts en demència líders en el món van afegir tres nous factors de risc en el nou informe: el consum excessiu d'alcohol i les lesions al cap en la mitjana edat i la contaminació de l'aire en l'edat adulta. Aquests factors se sumen als nou factors identificats prèviament per la comissió en 2017: menys educació en els primers anys de vida; pèrdua d'audició en la mitjana edat, hipertensió i obesitat; i tabaquisme, depressió, aïllament social, inactivitat física i diabetis en etapes posteriors de la vida (a partir dels 65 anys).





"Estem aprenent que les tàctiques per evitar la demència comencen d'hora i continuen al llarg de la vida, de manera que mai és massa aviat ni massa tard per prendre mesures", explica Lon Schneider, membre de la comissió i presentador de la AAIC, codirector de l'nucli clínic de el Centre d'Investigació de la Malaltia d'Alzheimer de la USC i professor de psiquiatria i ciències de l'comportament i neurologia a l'Escola de Medicina Keck de la USC.





La demència afecta uns 50 milions de persones a tot el món, una xifra que s'espera que es tripliqui amb escreix per al 2050, sobretot als països d'ingressos baixos i mitjans, on viuen aproximadament dos terços de les persones amb demència, segons l'informe. Les dones també tenen més probabilitats de desenvolupar demència que els homes.





No obstant això, en certs països, com els Estats Units, Anglaterra i França, la proporció de persones grans amb demència ha disminuït, probablement en part a causa dels canvis en l'estil de vida, el que demostra la possibilitat de reduir la demència a través de mesures preventives, diu Schneider.





L'informe també advoca per una atenció holística, individualitzada i basada en l'evidència per als pacients amb demència, que normalment tenen més hospitalitzacions per condicions que són potencialment manejables a casa i que tenen un major risc de patir COVID-19. A més, es recomana que s'ofereixin intervencions als familiars que tenen cura dels pacients i que corren el risc de patir depressió i ansietat.





Els membres de la comissió van realitzar una investigació exhaustiva de totes les millors proves en aquest camp, incloses revisions sistemàtiques de la literatura, meta-anàlisi i estudis individuals, per arribar a les seves conclusions.