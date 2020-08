El responsable d'ocupació del PSOE creu que cal derogar els aspectes lesius de la reforma laboral

El responsable d'ocupació del PSOE, Toni Ferrer, veu "urgent" dotar "correctament" les plantilles de serveis públics i "dignificar" l'ocupació pública i privat, potenciant la contractació estable, així com derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral de 2012 i reduir la jornada de treball.



També advoca per revisar i incrementar els recursos les polítiques actives d'ocupació i reformar el sistema fiscal cap a un "més just i progressiu" que asseguri la suficiència d'ingressos per afrontar les necessitats de reconstrucció econòmica i social davant la crisi del Covid.



Així ho assenyala Ferrer en un article publicat a 'Fundació sistema' recollit , en el qual realitza una sèrie de recomanacions davant les previsions econòmiques i després l'EPA del segon semestre, en què es va produir la major caiguda d'ocupació de la història, amb la destrucció d'un milió de llocs de treball coincidint amb el confinament.



Al costat de la decisió "històrica" en la resposta europea a la crisi, amb el fons de 750.000 milions, Ferrer recorda que el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem des de l'inici de la pandèmia ha construït "un escut social", com els ERTO o els avals de l'ICO, per "no deixar ningú enrere".



AVISA DEL RISC D'AJUSTOS DE COST LABORAL PER RECUPERAR RENTABILID AD

A més, valora l'Acord per a la Reactivació de l'Economia i l'Ocupació, signat pel Govern, la patronal i els sindicats, així com els acords socials per l'ocupació, amb l'extensió dels ERTO per força major fins al 30 de setembre, en paral·lel a l'aprovació al Congrés de les conclusions de la Comissió de Reconstrucció Econòmica i Social "envoltats de soroll i la confrontació provocats per la dreta i la ultradreta".



En aquest sentit, adverteix que "tot apunta que els neoliberals faran dels costos laborals una de les principals variables d'ajust que permeti recuperar la rendibilitat empresarial", de manera que "es corre el risc que es pretengui rellançar l'economia reduint a l'màxim l'ocupació, i per tant la massa salarial ".



Per això, demana no oblidar la situació prèvia a aquesta crisi, amb una recuperació de l'anterior que es va basar majoritàriament en "descarregar sobre la classe treballadora el dèficit i el deute contrets amb retalls de la despesa pública i imposant baixos salaris i ocupacions precàries, que han generat l'augment de les desigualtats i de el risc de pobresa ".



Segons la seva opinió, s'ha destapat que les activitats essencials, com la sanitat, per mantenir la vida econòmica i social ocupen majoritàriament a treballadors precaris i amb baixos salaris, pel que veu "urgent" dotar "correctament" les plantilles dels serveis públics i dignificar l'ocupació pública i privada, potenciant la contractació estable i amb drets mitjançant la modernització del nostre sistema de relacions laborals.



Regular la protecció dels drets davant les noves necessitats socials i la creixent digitalització i descarbonització de l'economia, amb la derogació de les mesures lesives de la reforma laboral de 2012 i la negociació d'un nou Estatut dels Treballadors són les seves propostes.



També demana que en els plans de recuperació es garanteixi que els avenços aconseguits fins ara en matèria d'igualtat no tinguin retrocessos i establir un pla global d'ocupació, que vaig integrar i vaig ampliar els actuals plans específics per a joves, aturats de llarga durada, així com augmentar els recursos destinats a les polítiques d'ocupació, els serveis públics d'ocupació i per millorar la protecció per desocupació.



Advoca per tant per reformular les polítiques actives d'ocupació i impulsar una agenda per l'ocupació centrada en el canvi de model productiu, potenciant els itineraris personalitzats per facilitar l'orientació, la formació per a l'ocupació i la inserció laboral de les persones desocupades.



REDUIR Jornada de treball i REFORMAR SISTEMA FISCAL

Davant l'augment de la desocupació insta a ampliar el repartiment de l'ocupació mitjançant la reducció de la jornada de treball, juntament amb altres fórmules de flexibilitat negociada, a el temps que s'augmentin els mitjans contra l'economia submergida, el frau laboral i els falsos autònoms.



En la seva opinió, la política industrial hauria de ser l'eix central de la transició a un model econòmic digital i baix en carboni, amb mesures específiques d'impuls en els àmbits de el sector primari, industrial i de serveis, donar suport a l'economia social, el treball autònom ia les pimes.



Igualment, veu "imprescindible" la millora dels serveis públics, garantir el sistema públic de pensions i reforçar l'Estat de benestar, per al que creu que es requereix reformar el sistema fiscal, perquè sigui "més just i progressiu", juntament amb l'eradicació de l'frau i l'evasió fiscal, i garantir la suficiència d'ingressos per afrontar les necessitats * de la reconstrucció econòmica i social.