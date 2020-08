Pere Aragonès creu que la Generalitat ha de "personar-se" com a acusació en el cas 3% i que JxCat donarà suport

El vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha considerat aquest diumenge que la Generalitat ha de "personar-" com a acusació particular en el conegut com a cas 3% de presumpte finançament irregular, que afecta CDC i a l'PDeCAT.





En declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcaldessa de Sant Cugat de Vallès, Mireia Ingla, Aragonès ha opinat que en les pròximes setmanes s'ha de treballar "internament des de la Generalitat per fer aquesta personació, per defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya".





"L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha decidit personar-se com a acusació particular al·legant que se sent perjudicat. Crec que és absolutament raonable, i segons la meva opinió, la Generalitat de Catalunya també ha de personar-", ha dit.





Segons Aragonès, "si hi ha hagut uns recursos públics que s'han malgastat i implicat en corrupció", ha d'anar-fins al final per recuperar fins a l'últim euro, i no entendria que no es fes així.





"Aquests diners no ha d'estar a les butxaques de qui no toca, sinó que ha d'estar en hospitals, escoles, atenció a les persones i seguretat, que és on toca", ha declarat.





Ha sostingut que, com a conseller d'Economia, la seva responsabilitat és vetllar per tenir el màxim nombre de recursos possible: "Aquesta és la meva proposta, la meva opinió. La traslladarem a tots els àmbits de la Generalitat que tinguin les competències".





SUPORT DE JXCAT

Pel que fa a el possible suport de JxCat per personar-se com acusació particular, ha afirmat estar convençut que compta "amb la complicitat i la responsabilitat de tots els responsables públics de la Generalitat", i que trobaran la manera de pactar un acord.





Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha afirmat que a l'PSOE li seria "molt més exigent i molt més dur" negociar amb ERC que fer-ho amb Cs, ja que la formació independentista és ambiciosa i negocia fort per aconseguir avenços, ha mantingut .





I preguntat sobre les declaracions del primer secretari de PSC, Miquel Iceta, en què plantejava que el clima electoral no és el millor moment per reunir la taula de diàleg entre Govern i Generalitat, ha assegurat que el socialista "sempre busca excuses per no afrontar la negociació política ", i ha reclamat posar-se a treballar.