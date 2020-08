Miguel Márquez assumeix la gestió de la residència Nostra Llar dels Pallaresos a Tarragona

La Fundació catalana privada de soporte a la gent gran ha dipositat la confiança en l'empresari tarragoní Miguel Márquez per liderar la gestió d'aquest centre de referència per a la província. Al llarg d'aquesta setmana, s'inicien les tasques de traspàs on es durà a terme la integració dels professionals i es posaran en marxa les iniciatives i protocols de millora per adequar els processos a el nivell d'exigència assistencial i de gestió que s'han establert en la resta de les 4 residències que gestionen en el territori.

















En aquesta crisi sanitària, l'equip de Miguel Márquez ha aconseguit superar les tremendes dificultats a què s'ha enfrontat el sector sociosanitari al nostre país, erigint-se com un referent en la gestió de qualitat tant per al sector públic com privat i, on sempre, s'ha prioritzat la salut i la seguretat dels residents, treballadors i familiars.





















Sens dubte, assumir la direcció de centre suposa un nou repte per a tot l'equip directiu i de treballadors que han demostrat al llarg d'aquests mesos la seva professionalitat i entrega a una professió que, en molts moments s'ha sentit incompresa i injustament tractada per la opinió pública. És tasca de tots seguir impulsant les millores necessàries per a augmentar l'activitat sociosanitària dels centres sobre la base de la seguretat i la protecció dels nostres majors. Recuperar la confiança de les famílies i la motivació dels treballadors en nom d'una societat més justa, diversa i sostenible.