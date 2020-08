USPAC demana presó permanent revisable pels acusats dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils

Els serveis jurídics d’USPAC, sindicat dels Mossos han presentat el seu escrit d’acusació davant l’Audiència Nacional pel qual es considerem als tres acusats autors de 16 delictes d’assassinat de caràcter terrorista; 147 delictes d’assassinat en grau de temptativa amb resultat de lesions i col·laboració amb organització terrorista.





















En el seu escrit USPAC " demana la pena més important que defineix el Codi Penal que és la de presó permanent revisable per dos acusats, i 10 anys de presó pel tercer".





















Hi haurà més de 200 testimonis en un judici que es preveu que comenci a tot tardar a principis d’any perquè l’agost de 2021 ha d’haver-hi Sentència.





Per USPAC "malgrat que tenim el pitjor Departament d’Interior de la història, que es mou únicament pels seus interessos personals, amb el nostre sacrifici personal continuem demostrant dia rere dia perquè som una de les millors policies del món.No ens cansarem d’agrair la tasca que van fer tots els companys aquells dies així com els que han intervingut en la instrucció del procediment".





EL JUTGE DE L'AUDIÈNCIA VA REMETRE EL SUMARI A LA SALA PENAL

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha donar al gener per conclosa la recerca dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'agost de 2017, que van causar 16 morts i 300 ferits, per la qual cosa ha enviat el sumari a la Sala penal perquè els tres processaments, Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal i Said Ben Iazza, siguin jutjats.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 processa a Oukabir i Houli pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa. A Iazza, qui va ser detingut mesos després dels atacs a Castelló, li atribueix el delicte de collaboració en organització terrorista.





El delicte d'integració en organització terrorista preveu una pena entre 6 i 14 anys de presó. El de fabricació i tinença d'explosius entre 8 i 15 anys i el d'estralls, en grau de temptativa, de 10 a 15 anys. El delicte de collaboració amb organització terrorista està sancionat amb penes que oscillen entre els 5 i els 10 anys de presó.





Segons el criteri de l'instructor, no hi ha indicis suficients que els tres processaments coneguessin els plans de la cèllula que va executar l'atac. D'aquesta cèllula formaven part Mohamed i Omar Hichamy, Moussa Oukabir, Said Aalla i Younes i Houssaine Abouyaaqoub, els qui van ser abatuts pels Mossos hores després dels atemptats, i l'imant de Ripoll Abdelbaki És Satty i Youssef Aalla, que van morir en l'explosió de la casa d'Alcanar un dia abans.





La causa contra Oukabir, Houli i Iazza va ser remesa a la Secció Tercera de la Sala penal de l'Audiència Nacional, que presideix el magistrat Alfonso Guevara i que serà la que en pròximes dates emeti acte amb les dates d'assenyalament del judici.





Oukabir, Houli i Iazza estan processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils des de fa més d'un any, però el magistrat no havia enviat la causa a la Sala penal fins ara, ja que tant les defenses com les acusacions populars van recórrer per a sollicitar que se'ls imputés també el delicte d'assassinats terroristes, però finalment el magistrat l'ha descartat. La Fiscalia va estar d'acord amb les conclusions de la instrucció judicial.