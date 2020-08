Sánchez s'allunya d'ERC permetent que Ciutadans veti a Podem en les seves reunions amb el PSOE

La relació que el Govern tracta de tenir amb Ciutadans i s només de la part socialista, ja que el taronja no està per la labor de reconèixer a Podem com a membre de la coalició i per tant als partits que van permetre que es conformés amb ERC.





















Aquest diumenge la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va denunciar l'exclusió de Unides Podem, d'una reunió que aquest dilluns se celebrarà a la Moncloa amb Ciutadans, com va passar també, el passat 12 de juny quan va haver una altra reunió en què tampoc van estar presents membres de Podem.

















El missatge va ser retwiteado també pel ministre de Consum, Alberto Garzón.





La reunió tindrà lloc aquest dilluns, a les 11.00 hores, a la Moncloa i hi participaran la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, amb una delegació de Ciutadans, encapçalada pel seu portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal. Aquesta serà la segona reunió, després de la celebrada el passat 12 de juny.

En la trobada participaran també el secretari d'estat de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla, i el secretari general de la Presidència, Félix Bolaños. A la reunió s'abordaran assumptes relacionats amb els rebrots de la Covid-19 i es farà una avaluació de les mesures socials i econòmiques aprovades per pal·liar els efectes de la pandèmia.