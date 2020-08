Catalunya supera els 100.000 casos diagnosticat de COVID-19 des de l'inici de la pandèmia

Respecte a les últimes hores, Salut ha notificat 1.243 casos més a Catalunya amb el que el total de persones contagiades ascendeix a 100.668, i sis morts més.

















El total de persones mortes per aquesta malaltia i les seves conseqüències sumen 12.751 a Catalunya, dels quals 6.995 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.118 en una residència geriàtrica, 814 en un domicili i 824 no han estat classificats per falta d'informació.





Aquest dilluns hi ha un total de 603 hospitalitzats, 171 més que el passat diumenge.





També han augmentat lleugerament les persones que es trobaven en les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 100 a 105 avui.