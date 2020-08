Iván Redondo al front de l'organisme per al repartiment dels fons europeus

El president de Govern, Pedro Sánchez, li ha atorgat al seu cap de Gabinet i la responsabilitat de coordinar el seguiment de el fons de reconstrucció de España.Una unitat de nova creació al Govern a través de la qual es vigilarà el repartiment dels 140.000 milions d'euros procedents de la UE entre les comunitats autònomes.













Que Sánchez hagi confiat semblant responsabilitat en el seu cap de Gabinet diu molt de la confiança cap a la persona que ha dissenyat, organitzat i implementat tota l'estratègia de comunicació de Govern.





La maquinària publicitària de Govern que controla Redondo no només compta amb centenars de funcionaris i assessors sinó que inclou a personalitats de món de l'empresa, la consultoria i altres sectors clau (per Redondo) que són convocats pel cap de Gabinet de Sánchez per rebre feedback de les iniciatives de Govern.





En l'obertura de el fons a la col·laboració publico-privada que ha anunciat Sánchez, el seu assessor Iván Redondo comptarà amb un grup d ' "alt nivell", segons va descriure el cap de l'Executiu en la Conferència de Presidents, amb el qual relacionar-se.





Tot això passa freni a la major crisi econòmica i social que afrontarà el nostre país a causa de la pandèmia de l' Covid-19.